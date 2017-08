Die Lage an den Finanzmärkten habe sich entspannt, die Zinsen seien wieder gefallen. Besonders bemerkenswert sei die Reaktion der Privatbanken. Trotz anhaltend hoher Volumen fauler Kredite hätten sie ihre Bilanzen weitestgehend saniert und ihre traditionelle Rolle in der Finanzierung der Wirtschaft wieder aufgenommen. Nach den Alarmsignalen aus dem Vorjahr scheine auch die Bankenkrise in Italien unter Kontrolle. Kurzum: Das Vertrauen sei nach Europa zurückgekehrt. Die Arbeitslosigkeit bleibe weiter hoch, sei aber von 11% auf 8% gefallen (bzw. von 12% auf 9,1% in der Eurozone). Auch der Stimmungsumschwung unter den privaten Haushalten und Unternehmen deute auf eine allmähliche Erholung hin. Das Verbrauchervertrauen nähere sich wieder einem Rekordniveau, das seit der Finanzkrise unerreichbar schien. Zumindest sei die Lage in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten heute weniger alarmierend, den europäischen Reformern stelle sich damit eine Hürde weniger in den Weg.



Zwar höre die EU nicht an den Grenzen der Eurozone auf, die Gemeinschaftswährung und ihre Leiden hätten jedoch großen Einfluss auf die Staatengemeinschaft gehabt. Mit der (noch nicht abgeschlossenen) Schaffung einer Bankenunion habe Europa einen der schwersten Fehler der Eurozone behoben. Im Jahr 2014 habe die Eurozone eine gemeinsame Bankenaufsicht eingeführt, außerdem einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus, einen Einlagensicherungsfonds und den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Diese Einrichtungen hätten die Gemeinschaftswährung weiter gestärkt und das europäische Finanzsystem stabilisiert, und selbst die größten Kritiker der EZB würden ihre Leistung während der Eurokrise würdigen.



Doch auch wenn sie die Fortschritte anerkennen würden, seien sich die Euroskeptiker einig: Eine Währung lasse sich nicht auf ihre technischen Eigenschaften reduzieren. Die strukturelle Schwäche des Euro sei eine Folge mangelnder Haushaltskoordinierung innerhalb der Union, die in den Maastricht-Verträgen nicht vorgesehen sei. Der Europäische Fiskalpakt (SKS-Vertrag, 2012) sei ebenso ohne konkrete Ergebnisse geblieben wie die von Deutschland und Frankreich im Jahr 2013 angestoßene Haushaltskoordinierung. Eine europaweite Kontrolle der öffentlichen Haushalte ließe sich auf mehreren Wegen einführen. Man könnte diese Aufgabe an das Europaparlament übertragen oder ein neues Organ schaffen. Großbritannien habe eine solche Lösung abgelehnt. Deutschland gebe sich aufgeschlossen, sperre sich jedoch vehement gegen einen Solidaritätsmechanismus, der die Bundesregierung zum Ausgleich der Haushaltsdefizite anderer Länder zwingen könnte. Ein europäischer Finanzminister sei nicht undenkbar, sofern er sich für Budgetdisziplin einsetze. Gegen die Ausgabe gemeinsamer Anleihen (Eurobonds) spreche hingegen die prekäre Haushaltslage in Italien.



Auf institutioneller Ebene seien die Europäischen Verträge während der Finanzkrise an ihre Grenzen gestoßen. Die europäischen Regierungen hätten deshalb auf nationaler Ebene nach Lösungen gesucht - und so die EU beschädigt. Vertragslücken hätten Europa gezwungen, neue, häufig improvisierte, Abläufe zu erarbeiten oder fehlende Institutionen ins Leben zu rufen. Die gemeinsame Bankenaufsicht und der Finanzmarktstabilisierungsfonds würden beispielhaft zeigen, dass Europa wirksam auf Krisen reagieren könne.



Die bisherigen Einrichtungen müssten ergänzt werden durch eine Koordinierung der Haushalte, was folgerichtig auch eine Koordinierung oder zumindest eine Annäherung der Steuersysteme erfordere. Für eine solche trete Frankreich ein, und Spanien habe unlängst eine gemeinsame Wirtschaftspolitik mit Finanz- und Fiskalunion vorgeschlagen. Auf dem Weg hin zu mehr europäischer Integration wäre dies ein wichtiger Schritt. Allerdings lasse sich die Besteuerung von Unternehmen, anders als die privater Haushalte, nur schwer harmonisieren. Irland, Luxemburg und die Niederlande würden im Steuerrecht seit langem eigene Wege gehen. Die europäischen Staaten stünden im Steuerwettbewerb: Widerstand gegen Anpassungen sei daher wahrscheinlich. Wie schon beim Bankengeheimnis seien jedoch auch hier Übergangsregelungen denkbar, die auf eine langfristige Konvergenz zusteuern würden.



Es fehle in Europa nicht an Integrationsmöglichkeiten. Mit der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik biete sich die Chance für ein neues Landwirtschaftsmodell. Von den Strukturfonds über Infrastrukturinvestitionen hin zur Energiepolitik - überall würden sich Handlungsspielräume eröffnen, und mehr Integration fördere auch die Kohärenz der jeweiligen Projekte. In Sachen Umweltschutz habe Europa seine Führungsrolle hingegen verloren.



Dieser Erfolg zeige: Die Union sei in der Lage, die europäische Integration weiter voranzutreiben. Die Mittel des Fonds seien von 315 auf 500 Milliarden Euro aufgestockt worden, Finanzierung und Verwaltung des Fonds lägen in erster Linie bei der Europäischen Investitionsbank.



Kommission und Ministerrat würden sich mittlerweile auf ein differenziertes Integrationsmodell für einzelne Länder zubewegen. Damit erkenne die EU faktisch an, dass sich die Länder Europas in ihren Wirtschaftsmodellen, Arbeitskosten und in ihrer Produktivität unterscheiden würden. Die Union riskiere, kleinere Mitgliedsländer vor den Kopf zu stoßen. Der Zusammenhalt der Gemeinschaft dürfte jedoch nicht darunter leiden. In jedem Fall würde eine vertiefte Integration der Eurozone die Kluft zu den anderen Mitgliedsländern der Union weiter vertiefen. Noch bestehe die EU aus vielen ungleichen Teilen. Einheitliche Anforderungen an alle Länder wären daher kontraproduktiv.



Durch eine solche Neuregelung ließe sich das Problem der in den Verträgen vorgeschriebenen Einstimmigkeit im Europäischen Rat umgehen. Zwar betreffe diese nur Entscheidungen, die allein vom Rat getroffen würden. Eine Hürde seien sie zweifellos trotzdem, und im Europarlament genüge eine qualifizierte Mehrheit.



Die EU sei der größte Exporteur der Welt, ihre Handelspolitik daher eine tragende Säule der Zukunft. In einem kürzlich veröffentlichten Diskussionspapier rücke die Kommission ab von bisherigen europäischen Grundsätzen zu Lohndumping, öffentlichen Subventionen von Exportländern, Reziprozität in der öffentlichen Beschaffung sowie Umwelt- und Sozialstandards. Genau diese Punkte seien auch Gegenstand der Kritik an ausländischen Unternehmen, die europäische Wettbewerbsvorschriften angeblich nicht einhalten oder umgehen würden, wie unter anderem Google oder Apple.



Ein so komplexes und heterogenes Gebilde wie die EU verlange nach einem eigenen, einzigartigen Verwaltungsmodell. Die Europäer würden zwar viele gemeinsame Interessen verbinden, in mehreren Bereichen würden die Mitgliedsländer jedoch auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Die Frage nach der richtigen Entscheidungsinstanz dränge sich daher auf. Sei eine europäische Föderation denkbar? Dafür müssten die Nationalstaaten zu viel Souveränität abgeben, und die deutschen Vorbehalte zu diesem Thema seien bekannt. Die EU stehe am Scheideweg und müsse sich sowohl nach innen als auch nach außen behaupten. Bisher habe Verteidigung nur eine untergeordnete Rolle gespielt und sich auf ein paar Kooperationsverträge beschränkt. Jetzt müsse die Union ihre interne und externe Sicherheitspolitik ebenso überdenken wie ihre Haltung zur NATO. Auch in der Migrationspolitik sei Europa an seine Grenzen gestoßen. Die europäischen Institutionen müssten sich daher neu erfinden.



Die Krise habe nicht nur die Grenzen der bestehenden Europäischen Verträge deutlich gemacht, sondern auch ihre Flexibilität - die Bereitschaft zu entsprechender Interpretation vorausgesetzt. In dieser Hinsicht habe sich die Stimmung in der EU gewandelt, und Wandel sei schließlich ein Kerngedanke des europäischen Projekts. Vor einer Änderung der Verträge, ein mühsamer Prozess mit ungewissem Ausgang, wäre dies ein lohnender erster Schritt.



Die Eurokrise habe zahlreiche Euroskeptiker auf den Plan gerufen, und ihre Kritik sei verheerend ausgefallen. Vom unvermeidlichen Ende des europäischen Projektes sei die Rede gewesen, vom Auseinanderbrechen der Währungsunion und der EU selbst. Die Union habe sich als stabiler erwiesen als von vielen erwartet und wirke heute selbst wie ein Anker der Stabilität. Der Status quo sei dennoch keine dauerhafte Option.



Seit Gründung des ersten europäischen Staatsbündnisses, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, im Jahr 1951, hätten Krisen und Spannungen zunächst der Europäischen Gemeinschaft und später der Europäischen Union häufig eine Neuerfindung abverlangt. Heute stehe die Legitimität der EU selbst zur Disposition, die Staatengemeinschaft müsse ihr Fundament daher überdenken.



Sechzig Jahre europäischer Integration hätten den Bewohnern des alten Kontinents viel gebracht, die Erfolge der EU würden sich jedoch weder einfach noch konkret darstellen lassen. Vielleicht sei genau dies das größte Problem der EU: Sie sei ein politisches Projekt. Das sei ihre Stärke, mit der sie bisher jedes Hindernis habe überwinden können. Es sei jedoch auch ihre Schwäche, denn die Europäer müssten die Zukunft dieses Projektes selbst gestalten.



In den folgenden Monaten sei die Union daher vor allem auf eine politische Initiative angewiesen. Deren Erfolg werde allerdings davon abhängen, ob sie spürbar effizienter wird und die Sorgen ihrer Bürger ernst nehme. Die Union müsse sich ebenso als Schutz- und Solidaritätsmechanismus wie als Binnenmarkt und Raum für Reisefreiheit darstellen. Ein soziales Europa sei einer der Kerngedanken der europäischen Idee. Mit konkreten Erfolgen könne die Union verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Jenseits von dem Erfolg des Erasmus-Programms könne die EU jedoch auch im kulturellen Austausch punkten und die europäische Idee mit neuem Leben füllen. (Ausgabe August 2017) (28.08.2017/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Vor wenigen Monaten hat die Europäische Union (EU) den 60. Jahrestag der Römischen Verträge gefeiert, so Philippe Uzan, Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management.Der bescheidene Rahmen habe nicht überrascht, doch der Festakt habe unter dem Eindruck der schwindenden Zustimmungswerte für die Staatengemeinschaft gestanden, welche die Erfolge der letzten 60 Jahre überschattet hätten. Für dieses Jahr zeichne sich laut einer Studie des Pearson Research Center jedoch ein Stimmungsumschwung in den meisten Ländern ab.Am Anfang dieses Jahrzehnts habe die größte Krise in der Geschichte der europäischen Staatengemeinschaft gestanden. Zwar hätten die EU und ihre Institutionen diese überwinden können, ihre Zukunft sei dennoch ungewiss. Mit Großbritannien trete eines der größten europäischen Länder aus der EU aus - eine Niederlage für die Union, die schwierige und komplexe Verhandlungen nach sich ziehen dürfte. 