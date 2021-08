14:30 Uhr: USA, Aufträge für langlebige Güter für Juli (im Monatsvergleich)

- Headline: Erwartung -0,3%/Vorwert 0,9%

- Ohne Transport: Erwartung 0,5%/Vorwert 0,5%



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen

- Rohöl: Erwartung -2,3 Mio. Barrel

- Benzin: Erwartet -1,7 Mio. Barrel

- Destillate: Erwartet +0,8 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern

- 10:30 Uhr: De Guindos von der EZB

- 19:00 Uhr: Daly von der FED



US-Ergebnisberichte

- Box Inc. (ISIN US10316T1043/ WKN A110YG) - nach Börsenschluss

- NetApp (ISIN US64110D1046/ WKN A0NHKR) - nach Börsenschluss

- Salesforce.com - nach Börsenschluss

- Ulta Beauty (ISIN US90384S3031/ WKN A0M240) - nach Börsenschluss



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (25.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der wichtigsten europäischen Aktienindices hin, so die Experten von XTB.Die asiatische Sitzung sei eher ruhig verlaufen und der Beginn des europäischen Handels dürfte ähnlich verlaufen. Der ifo-Geschäftsklimaindex für August sei die einzige nennenswerte Veröffentlichung, die am Vormittag in Europa anstehe, und es werde erwartet, dass er eine leichte Verschlechterung aufweise. Am Abend würden die US-Auftragseingänge für langlebige Güter für Juli und der DOE-Bericht über die Ölvorräte erwartet. Der Quartalsbericht von Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) sei heute die wichtigste Veröffentlichung von der Unternehmensseite.10:00 Uhr: Deutschland, ifo-Geschäftsklimaindex für August (Erwartung 100,4/Vorwert 100,8)