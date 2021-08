14:30 Uhr: USA, Wohnungsmarktdaten für Juli

- Baugenehmigungen: Erwartung: 1,610 Mio./Vorwert: 1,594 Mio.

- Wohnbaubeginne: Erwartung: 1,600 Mio./Vorwert: 1,643 Mio.



14:30 Uhr: Kanada, VPI für Juli (Erwartung: 3,4%/Vorwert: 3,1% (im Jahresvergleich)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen

- Rohöl: Erwartung -1,2 Mio. Barrel

- Benzin: Erwartung -1,8 Mio. Barrel

- Destillate: Erwartung -0,3 Mio. Barrel



20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



US-Ergebnisberichte



- Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) - nach Börsenschluss

- Lowe's (ISIN US5486611073/ WKN 859545) - vor Markteröffnung

- NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) - nach Börsenschluss

- Target (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) - vor Markteröffnung



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz deutlicher Gewinne bei den Indives im asiatisch-pazifischen Raum deuten die Futures-Märkte auf eine flache Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin, so die Experten von XTB.Die Situation am Devisenmarkt sehe ruhig aus, ohne große Bewegungen bei den wichtigsten Währungspaaren. Rohstoffe würden steigen.Was die für heute anstehenden Wirtschaftsdaten betreffe, so gebe es einige bemerkenswerte Veröffentlichungen. Die kanadischen VPI-Daten oder die Daten zum US-Immobilienmarkt hätten in letzter Zeit keine großen Marktbewegungen ausgelöst, aber das Protokoll der FOMC-Sitzung werde genau beobachtet werden. Auf der Juli-Sitzung habe das FOMC festgestellt, dass in der Wirtschaft Fortschritte erzielt worden seien. Diese Fortschritte hätten zwar nicht ausgereicht, um die Ankündigung eines Zinsschritts zu rechtfertigen, aber das Protokoll könnte Aufschluss darüber geben, ob es eine Diskussion zu diesem Thema gegeben habe.10:00 Uhr: Polen, Arbeitsmarktbericht für Juli (im Jahresvergleich)- Beschäftigung: Erwartung 2%/Vorwert: 2,8%- Lohnwachstum: Erwartung 8,9%/Vorwert: 9,8%