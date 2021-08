14:30 Uhr: USA, BIP-Bericht für Q2/2021 (zweite Veröffentlichung)

- BIP-Wachstum (annualisiert): Erste Veröffentlichung 6,5% im Quartalsvergleich

- PCE-Kernrate: Erste Veröffentlichung 6,1% im Quartalsvergleich



14:30 Uhr: USA, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (Erwartung 350 Tsd./Vorwert 348 Tsd.)



16:30 Uhr: EIA-Erdgaslager (Erwartung 40 bcf/Vorwert 46 bcf)



Reden von Zentralbankern:

- 17:00 Uhr: Schnabel von der EZB



US-Ergebnisberichte:

- Coty (ISIN US2220702037/ WKN A1WY6X)- vor Markteröffnung

- Dell Technologies (ISIN US24703L2025/ WKN A2N6WP ) - nach Börsenschluss

- Dollar General (ISIN US2566771059/ WKN A0YEES) - vor Markteröffnung

- HP (ISIN US40434L1052/ WKN A142VP)- nach Börsenschluss



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (26.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung hin, nachdem die asiatischen Aktien eine schwache Performance gezeigt haben, so die Experten von XTB.Die Risikofreudigkeit wirkt sich auch auf die Rohstoffe aus: Edelmetalle, Industriemetalle, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Öl werden niedriger gehandelt.Das EZB-Protokoll werde am frühen Nachmittag veröffentlicht, aber es werde nicht erwartet, dass das Dokument größere Überraschungen enthalte. Es könnte jedoch dazu beitragen, die Erwartungen vor der nächsten EZB-Sitzung, die in zwei Wochen stattfinde, zu beeinflussen. Die Revision der US-BIP-Daten könnte eine gewisse kurzfristige Volatilität auslösen, aber es werde nicht erwartet, dass es zu größeren Abweichungen von den ursprünglichen Werten komme.13:30 Uhr: EZB-Protokoll