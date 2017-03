Mit ihrem Jahresbericht zieht auch die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland eine Bilanz ihrer Aktivitäten. Neben intensiver Zusammenarbeit mit politischen Institutionen und Zivilgesellschaft, der Begleitung von über 100 Besuchen von EU-Kommissarinnen und Kommissaren in Deutschland war dabei ein Höhepunkt: die Eröffnung der multimedialen Dauerausstellung ERLEBNIS EUROPA in Berlin im Mai 2016, die den Besucherinnen und Besuchern eine virtuelle Reise durch Europa und seine Institutionen ermöglicht.



Der Jahresbericht der Kommissionsvertretung schaut aber nicht nur auf das vergangene Jahr zurück. In einem Interview sagt EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger: "Die EU ist die Lösung, nicht das Problem. 2017 wird ein Jahr der Stärkung Europas." Und Kommissionsvertreter Richard Kühnel gibt einen Ausblick auf die konkreten Herausforderungen europäischer Politik in diesem Jahr.



"Das Jahr 2016 hat uns vor Augen geführt, dass nationalistische Tendenzen ein Comeback erleben und die demokratischen Errungenschaften, die wir in den letzten sechzig Jahren in Europa aufgebaut haben, keinesfalls mehr selbstverständlich sind. Demokratische Repräsentanten werden als "Establishment" angegriffen, unabhängige Medien der Lüge bezichtigt, der freiwillige Zusammenschluss europäischer Staaten als Imperialismus abgekanzelt", schreibt Kühnel. "In einem solchen politischen Klima müssen wir uns noch stärker dafür einsetzen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EU wiederherzustellen. Trotz allem gibt es Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die vielen Schocks des Jahres 2016 haben nicht nur unseren bisweilen schon zur Zierde entrückten Werten wieder zu greifbarer Bedeutung verholfen. Sie haben auch Entschlossenheit, Widerstandsfähigkeit und Besonnenheit zu den politischen Tugenden dieser schwierigen Zeit gemacht."



Am 25. März 2017 jährt sich die Unterzeichnung der Römischen Verträge zum sechzigsten Mal. In Berlin veranstalten die Vertretung der Europäischen Kommission und das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland am 25. März ein Bürgerfest. "Welches ist dein Europa?" ist die Fragestellung, unter der Besucher in der Ausstellung ERLEBNIS EUROPA diskutieren können, wie die EU am besten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger vorangebracht werden sollte. Zudem gibt es ein Kinderprogramm, und auch für Live-Musik ist gesorgt. (15.03.2017/ac/a/m)





