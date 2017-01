Außerdem vertritt die Kommission die Auffassung, dass Litauen bei den spezifischen Empfehlungen des Rates für haushaltspolitische Strukturreformen nur begrenzte Fortschritte erzielt hat. Litauen wird deshalb aufgefordert, diese Reformen rascher voranzutreiben.



Litauen unterliegt der präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Nach der Empfehlung des Rates vom Juli 2016 soll Litauen sicherstellen, dass sich die Abweichung vom mittelfristigen Ziel auf den für die Rentenreform in den Jahren 2016 und 2017 zugestandenen Umfang beschränkt.



Die aktualisierte Übersicht über die Haushaltsplanung wurde von der aus den Parlamentswahlen vom 9. und 23. Oktober hervorgegangenen und am 13. Dezember 2016 angetretenen neuen Regierung vorgelegt. Sie aktualisiert die von der scheidenden litauischen Regierung am 17. Oktober 2016 vorgelegte Haushaltsplanung, die von einer unveränderten Politik ausging.



Spanien unterliegt derzeit der korrektiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Am 27. April 2009 leitete der Rat das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gegen Spanien ein. Am 8. August 2016 setzte der Rat Spanien gemäß Artikel 126 Absatz 9 AEUV mit der Maßgabe in Verzug, das übermäßige Defizit bis 2018 zu korrigieren. Hierzu muss Spanien das gesamtstaatliche Defizit 2016 auf 4,6 Prozent des BIP, 2017 auf 3,1 Prozent des BIP und 2018 auf 2,2 Prozent des BIP senken.



Die aktualisierte Übersicht über die Haushaltsplanung für 2017 wurde von der aus den Parlamentswahlen vom 26. Juni 2016 hervorgegangenen und am 4. November 2016 angetretenen neuen Regierung vorgelegt. Sie aktualisiert die am 14. Oktober 2016 übermittelte Haushaltsplanung für 2017, die von der damaligen geschäftsführenden Regierung vorgelegt wurde und daher lediglich Prognosen auf Basis einer unveränderten Politik enthielt.



Nach den EU-Vorschriften zur haushaltspolitischen Koordinierung (dem sogenannten Zweierpaket) müssen Euro-Mitgliedstaaten, die kein wirtschaftliches Anpassungsprogramm durchlaufen, der Kommission die Übersicht über ihre Haushaltsplanung normalerweise bis zum 15. Oktober übermitteln. Die Kommission nimmt dann bis Ende November zu den Haushaltsplanungen der Mitgliedstaaten Stellung. (Pressemitteilung vom 17.01.2017) (18.01.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat heute (Dienstag) Stellungnahmen zu den aktualisierten Haushaltsplanungen Spaniens und Litauens für 2017 abgegeben, die im Dezember nach Bildung neuer Regierungen von beiden Ländern vorgelegt worden waren. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:Spanien, das derzeit der korrektiven Komponente unterliegt, wird demnach den Stabilitäts- und Wachstumspakt 2017 weitgehend einhalten, während in Litauen bei der präventiven Komponente das Risiko der Nichteinhaltung gesehen wird.Die Bewertung stützt sich auf die Herbstprognose 2016 der Kommission, die zu diesem Zweck eigens für die beiden Mitgliedstaaten aktualisiert wurde.Es wird erwartet, dass Spanien das vom Rat im vergangenen August gesetzte Ziel eines Gesamtdefizits von 3,1 Prozent knapp verfehlen wird. Die geforderte strukturelle Anpassung dürfte dem Land aber sowohl 2017 als auch in den Jahren 2016 und 2017 zusammengenommen gelingen. Insgesamt gelangt die Kommission zum Schluss, dass die spanische Haushaltsplanung im Großen und Ganzen mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt in Einklang steht. Sie fordert von den spanischen Behörden die Bereitschaft zu weiteren Maßnahmen, falls die haushaltspolitischen Entwicklungen ein erhöhtes Risiko für eine Verfehlung der Ratsvorgaben erkennen lassen sollten.Außerdem vertritt die Kommission die Auffassung, dass Spanien bei konkreten Forderungen des Rates zur Stärkung seines haushaltspolitischen Rahmens und seines öffentlichen Auftragswesens nur begrenzt vorangekommen ist. Deshalb wird Spanien aufgefordert, hier aufs Tempo zu drücken.Derzeit scheint Litauen über ausreichenden haushaltspolitischen Spielraum zu verfügen, um 2017 eine solche vorübergehende Abweichung in Anspruch nehmen zu können; ob Litauen die nötigen Voraussetzungen für diese Flexibilitätsregelung tatsächlich erfüllt, wird im Mai 2017 zusammen mit dem Stabilitätsprogramm 2017 umfassend bewertet. Im Ergebnis gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass Litauen Gefahr läuft, mit seiner Haushaltsplanung gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu verstoßen. Sie fordert die litauischen Behörden auf, im Rahmen des nationalen Haushaltsverfahrens die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit der Haushalt 2017 den Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts entspricht.