Hintergrund



Die im Mai 2013 eingeführten Antidumpingzölle auf leichte Nutzfahrzeuge richten sich gegen Einfuhren aus Deutschland, Italien und der Türkei.



Konkret betroffen sind leichte Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gewicht zwischen 2,8 und 3,5 Tonnen, Kastenaufbau und Dieselmotor mit einem Hubraum von 3000 cm3 oder weniger, zum Transport von Fracht bis zu zwei Tonnen oder zum Transport sowohl von Fracht als auch von Fahrgästen.



Diese von der Eurasischen Wirtschaftsunion erlassenen Maßnahmen gelten derzeit für Einfuhren in alle ihr angehörenden Länder: Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland. Sobald sie beseitigt sind, gibt es keinerlei Antidumpingzölle auf Einfuhren aus den betreffenden EU-Ländern in einen der Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion mehr.



Russland ist von diesem Verfahren hauptsächlich betroffen, da Russland 2014, also zu dem Zeitpunkt, an dem die EU den Fall vor die WTO gebracht hatte, das einzige Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion war, das den WTO-Regeln unterlag.



Dies ist nur eines von vier Streitbeilegungsverfahren bei der WTO, das die EU seit Russlands WTO-Beitritt gegen Russland anstrengen musste. In den anderen drei Verfahren ging es um ein Einfuhrverbot für Schweine und Schweinefleischprodukte, überhöhte Einfuhrzölle auf Papier und andere Produkte sowie um eine Recyclingabgabe auf Kraftfahrzeuge.



Zwei WTO-Panels haben 2016 in den Verfahren wegen überhöhter Einfuhrzölle und wegen des Verbots von Schweinefleischimporten entschieden, dass die Maßnahmen Russlands gegen die WTO-Regeln verstießen. (30.01.2017/ac/a/m)







