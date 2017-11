Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, wird am kommenden Montag und Dienstag (6. und 7. November) zu politischen Gesprächen nach Washington reisen. Dies teilte die EU-Kommission heute (Freitag) mit. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hatte angekündigt, den so genannten gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOA) aufkündigen zu wollen und die Entscheidung darüber an den US-Kongress übertragen.Die EU hält dagegen an dem Abkommen fest und unterstreicht seine Bedeutung für die weltweite Architektur zur Nichtverbreitung von Kernwaffen und für die Sicherheit in der Region. In ihrer gemeinsamen Erklärung vom 10. Oktober 2017 hatten die 28 EU-Außenminister diese Haltung erneut bekräftigt. Zudem haben regelmäßige Kotrollbesuche in den iranischen Atomanlagen keine Beanstandungen ergeben. (03.11.2017/ac/a/m)