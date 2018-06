Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat Betriebsbeihilfen in Höhe von 10,7 Mio. Euro zur Sicherung des Betriebs des Flughafens Erfurt-Weimar genehmigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Der kleine Regionalflughafen in Thüringen, der jährlich rund 230.000 Passagiere abfertigt, befindet sich zu 100 Prozent in öffentlicher Hand. Ziel der Betriebsbeihilfe ist es, den Betrieb des Flughafens so lange aufrechtzuerhalten, bis seine Kosten ab 2024 gedeckt sind. Dies geschieht auf der Basis eines neuen Geschäftsmodells, das den Flughafen unabhängig von Billigfliegern macht, und einer Strategie zur Kostensenkung.



Bei ihrer Bewertung hat die Kommission auch berücksichtigt, dass ein Teil der Betriebskosten des Flughafens darauf zurückzuführen ist, dass der Flughafen von der Feuerwehr und der Polizei genutzt wird. Die Kommission stellte fest, dass die Maßnahme mit den EU-Beihilfevorschriften, insbesondere den Leitlinien für staatliche Beihilfe für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften, vereinbar ist, da sie zur Verbesserung der Verbindungen und zur Förderung der regionalen Entwicklung in Thüringen beitragen wird, ohne den Wettbewerb im Binnenmarkt übermäßig zu verzerren. (27.06.2018/ac/a/m)





