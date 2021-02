Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) erhole sich heute von dem Rückgang der letzten Woche. Der Index sei von der unteren Begrenzung der Overbalance-Struktur bei 13.400 Punkten abgeprallt und habe sich auf den Widerstand bei 13.600 Punkten zubewegt. Der Versuch, über diese Hürde auszubrechen, sei durch den EMA33 gestoppt worden und der Index habe einen Teil der heutigen Gewinne wieder abgegeben. Der Fehlausbruch bei 13.600 Punkten könnte auf eine weitere Abwärtsbewegung im aktuellen Abwärtstrend hindeuten. In einem solchen Szenario sollten sich Händler auf die oben erwähnte untere Grenze der Overbalance-Struktur konzentrieren. Der Wirtschaftskalender sei für den Rest des Tages fast leer, daher könnte heute ein gedämpfter Handel zwischen 13.400 und 13.600 Punkten bevorstehen.



Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) habe die in der vergangenen Woche veröffentlichten vorläufigen Q4-Ergebnisse bestätigt. Zusätzlich habe das Unternehmen gesagt, dass der freie Cashflow von 244 Mio. Euro in Q4 2019 auf 668 Mio. Euro in Q4 2020 gestiegen sei. Der Nettogewinn sei um 44% auf 437 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Siemens Healthineers habe gesagt, dass die starke Nachfrage nach seinem Antigen-Coronavirus-Schnelltest ein Treiber für die guten Ergebnisse gewesen sei und dass die starke Nachfrage nach dem Produkt auch im Jahr 2021 anhalten werde. Siemens Healthineers erwarte für das Gesamtjahr einen Umsatz aus dem Antigen-Test von 300 bis 350 Mio. Euro, nachdem zuvor 100 Mio. Euro erwartet worden seien.



Der CEO von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) habe gesagt, dass es dem Unternehmen gelungen sei, den üblichen Rückgang des freien Cashflows zu Jahresbeginn zu vermeiden. Außerdem habe thyssenkrupp bereits 4.000 von geplanten 11.000 Stellen abgebaut.



Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) habe zugestimmt, CureVac bei der Herstellung von Impfstoffen gegen das Coronavirus zu helfen. Das Unternehmen wolle bis 2022 161 Millionen Impfstoff-Dosen produzieren. (01.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Bergbauwerte würden heute nach dem Anstieg des Silberpreises zu den europäischen Outperformern gehören. In ganz Europa sei eine positive Stimmung zu beobachten, wobei die niederländischen, deutschen und belgischen Indices die Top-Mover seien. Die Blue-Chip-Indices aus Italien, Spanien und Großbritannien seien die größten Nachzügler, aber selbst in diesen Fällen beobachte man Kursgewinne von 0,5 bis 0,6%.