Den positiven aber auch leicht lethargischen Vorgaben der europäischen Indices zum Trotz habe sich die Wall Street recht uneinheitlich präsentiert. Während der großteils mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) um 0,6% nachgegeben habe und der breit aufgestellte S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mehr oder weniger auf der Stelle getreten sei, habe die technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) mit einem satten Kursplus von 1,3% ein neues Allzeithoch erreicht. Offensichtlich habe der Konjunkturoptimismus eine Umschichtung von tendenziell zyklisch ausgerichteten Aktien in Richtung Wachstumstitel ausgelöst, wodurch die Kauflaune insbesondere bei den wachstumsstarken Tech- und Internet-Titeln erneut angefacht worden sei. Deutliche Kursrückgänge hätten demnach die Energieunternehmen aufgrund des starken Ölpreisrückganges zu verkraften gehabt und auch die Finanzwerte hätten ob der gestern wieder fallenden US-Renditen am Anleihemarkt deutlich Federn lassen müssen.



Die gestern veröffentlichten US-Konjunkturdaten seien gemischt ausgefallen, wodurch sich keine einheitlichen Impulse ergeben hätten. Die konjunkturellen Aussichten in den USA hätten sich im Mai weiter verbessert: Der Index der wirtschaftlichen Frühindikatoren habe um 1,3% gegenüber dem Vormonat zulegen können und damit den Erwartungen entsprochen. Hingegen sei die Erholung am US-Arbeitsmarkt überraschend ins Stocken geraten, da in der vergangenen Woche die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 412.000 nicht nur die Erwartungen in Höhe von 360.000 klar verfehlt habe, sondern auch erstmals seit April wieder angestiegen sei.



In Asien hätten sich die Aktienindices gemischt präsentiert: Während die Aktien in Hongkong und Australien hätten zulegen können, seien sie in Japan nach einer Zentralbanksitzung gefallen. Auch die chinesischen Festland-Börsen hätten sich uneinheitlich gezeigt, nachdem die US-Regulierungsbehörden ein Verbot von Produkten von Huawei Technologies und anderen chinesischen Elektronikunternehmen aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken vorgeschlagen hätten. Was den heutigen Handelsauftakt in Europa betreffe, so würden die Analysten der RBI aufgrund der aktuellen Frühindikatoren von einem verhaltenen Start rund um die Vortagesschlusskurse ausgehen.



Auf der Rohstoffseite habe es gestern auf breiter Front Verluste zu vermelden gegeben. Der aufgrund der FED-Entscheidungen bzw. -Aussagen klar anziehende USD habe die Nachfrage gebremst. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) habe einen deutlichen Rückgang hinnehmen müssen und notiere heute Morgen trotz einer aktuell leichten Erholung weiterhin unter der Marke von 1.800 USD je Feinunze. Aber auch andere Edelmetalle seien unter Verkaufsdruck geraten: So hätten die Preise für Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) um 7% und für Platin (ISIN XC0009665545/ WKN nicht bekannt) um 5,2% nachgegeben. Auch die Industriemetalle seien hiervon nicht verschont geblieben, wobei der Rückgang im direkten Vergleich leicht gemäßigter ausgefallen sei.



Und selbst das schwarze Gold sei gestern nicht gefragt gewesen: Die Ölpreise sowohl der Nordseemarke Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) als auch der US-Variante WTI (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) hätten gestern einen deutlichen Preisrücksetzer verdauen müssen. Übergeordnet sollten hier aber die Erwartungen einer deutlichen Nachfrage-Erholung unterstützend wirken.







