Manche Anleger würden sich sorgen, dass langfristig höhere Zinsen die Wertentwicklung börsennotierter Immobilien beeinträchtigen könnten. "Auf lange Sicht besteht keine bedeutende Korrelation zwischen beiden Faktoren. Das fundamentale Research zeigt, dass selbst wenn kurzfristig eine Korrelation zwischen langfristigen Zinsen und der Wertentwicklung von börsennotierten Immobilien bestehen kann, die langfristige Korrelation gering oder sogar negativ ist", gebe der Fondsmanager Entwarnung. "Einer der Gründe hierfür ist der Inflationsschutz, den Immobilien bieten, wenn die Zinsen steigen. Außerdem sind die Auswirkungen der Niedrigzinsen noch gar nicht vollumfänglich in den Ergebnissen der Immobilienunternehmen angekommen. Selbst wenn die Zinsen langsam steigen, werden kurzfristig die durchschnittlichen Finanzierungskosten weiter sinken und damit die Immobilien-Cashflows positiv beeinflussen".



Die meisten Immobilien-Subsektoren und europäischen Länder würden sich mittlerweile in einem reiferen Stadium des Immobilienzyklus befinden. Das heiße, die Mieten würden dort je nach Marktbeschaffenheit noch relativ schnell oder bereits etwas verlangsamt steigen. "Dies ist die Zeit, in der aktives Portfoliomanagement seine Stärken voll ausspielen kann", erkläre Damien Marichal aus dem Immobilienaktienteam bei Degroof Petercam AM. "Viele Immobilienunternehmen in Europa haben im Laufe des Zyklus ihr Management neu aufgestellt, neue Strategien entwickelt und ihre Immobilienportfolios bereinigt - gute Voraussetzungen für hohe Qualität und Potenzial für weiter steigende Gewinne. Solche Titel gilt es zu selektieren".



Mit Blick nach vorn identifiziere der Co-Manager des DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend vor allem folgende Treiber für zukünftige Returns bei europäischen Immobilienaktien: Internes Wachstum, effiziente Plattformen, weitere Strategieverbesserungen sowie Exzellenz im operativen Geschäft. Bei anhaltend guter Konjunktur sollten überdies die Vermietungsquoten sowie das Potenzial für Mieterhöhungen weiter steigen.



Die Immobilienexperten bei Degroof Petercam AM würden derzeit deutsche Wohnimmobilien, Logistikobjekte in Frankreich, Büroimmobilien in Madrid sowie Pflegeeinrichtungen in Deutschland und den Benelux-Ländern favorisieren. Der Immobilienstandort Großbritannien sei noch mit Vorsicht zu genießen, allerdings könne sich dies ändern, sobald mehr Klarheit über die Auswirkungen des Brexits vorhanden sei.



Die Aussichten würden Bruyère und Marichal folgendermaßen zusammenfassen: "Europäische Immobilienaktien entwickeln sich seit vielen Jahren stark und haben eine deutliche Outperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt in Europa gezeigt. Diese Erfolgsstory ist noch nicht vorbei. Die Rahmendaten auf der Makro- wie auch auf der Sektorebene stimmen nach wie vor. Europäische Immobilienaktien können auch weiterhin attraktive Aktienmarktrenditen erwirtschaften bei unterdurchschnittlicher Volatilität und einem Risikoprofil, dass insgesamt der einer direkten Immobilieninvestition entspricht." (06.04.2018/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Immobilienmärkte in Europa boomen, so Vincent Bruyère, Senior-Portfoliomanager European Listed Real Estate, und Damien Marichal aus dem Immobilienaktienteam bei Degroof Petercam AM.Wirtschaftswachstum, Inflationsaussichten, Beschäftigung und Verbrauchervertrauen würden sich in die richtige Richtung bewegen und den Rahmen für ein ideales Makroumfeld in den Immobiliensegmenten Einzelhandel, Büro, Industrie und Logistik bilden. Zudem würden die Bevölkerungszahlen in vielen europäischen Ländern und damit der Bedarf an Wohnraum – besonders in den Ballungsräumen - steigen. Für börsennotierte Immobilienunternehmen stünden die Zeichen in diesem Umfeld auf weiteres Gewinnwachstum.Gleichzeitig würden die Zinsen in Europa auf einem niedrigen Niveau verharren, erst in 2019 müsse mit ersten geringen Zinsanhebungen gerechnet werden. Die Finanzierungsbedingungen würden dadurch für Immobilienunternehmen günstig bleiben. Außerdem stünden der Immobilienbranche mit Bankenkrediten, freien Mitteln sowie den Aktien- und Anleihemärkten vielfältige Refinanzierungsquellen für ihr kapitalintensives Geschäft zur Verfügung.