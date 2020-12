Seit Mitte Oktober könnten die EU-Staaten Investitionspläne einreichen, die sie mit Unterstützung aus dem 750 Mrd. Euro schweren Hilfspaket "Next Generation EU" (NGEU) finanzieren möchten. Damit gehe das Wiederaufbauprogramm aber nur scheinbar in die Umsetzungsphase. Denn der pünktliche Start sowohl des nächsten Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der EU als auch des NGEU stehe nach dem Veto aus Polen und Ungarn auf der Kippe. Die Verknüpfung der Auszahlung mit Rechtsstaatlichkeitskriterien wollten beide Länder nicht akzeptieren. Dabei würden sie auch Zuschüsse aus dem Hilfspaket riskieren, mit denen sie selbst rechnen könnten.



Der letzte reguläre EU-Gipfel in diesem Jahr finde am 10./11. Dezember in Brüssel statt. Bis dahin müsse eine Einigung erzielt werden, damit der EU-Haushalt 2021 und die Hilfsgelder im Januar anrollen könnten. Dass die mühsam ausgehandelten Beschlüsse noch einmal aufgeschnürt würden, scheine unwahrscheinlich. Eine rechtlich mögliche "Bypass-Lösung" ohne Polen und Ungarn, z.B. durch das Instrument der "verstärkten Zusammenarbeit" der übrigen 25 Staaten, würde jedoch die Spaltung der EU verstärken. Die Anforderungen an das diplomatische Geschick der deutschen Ratspräsidentschaft würden daher hoch bleiben und der Zeitplan sei äußerst ehrgeizig. Denn den MFR und den Haushalt müssten auch noch die nationalen Parlamente ratifizieren. Ansonsten drohe ein Nothaushalt auf Basis der Vorjahreswerte, der der aktuellen Situation kaum angemessen sein dürfte.



Die Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis der EU zu Großbritannien sollten schon im Oktober abgeschlossen werden. Auch Anfang Dezember werde mehr oder weniger immer noch über die gleichen Punkte gestritten: Fischfang, staatliche Beihilfen und ein Mechanismus zur Streitschlichtung. Da die Übergangsphase Ende des Jahres auslaufe und auch nicht verlängert werden solle, müsse in den nächsten Tagen eine Einigung erfolgen. Ein Deal müsse nämlich vom britischen Parlament und dem EU-Rat bzw. -Parlament abgesegnet werden. Unklar sei, ob ein Abkommen ebenfalls auf nationaler Ebene ratifiziert werden müsse. Falls ja, könnte das wohl erst 2021 geschehen, der Vertrag würde dennoch vorläufig in Kraft treten. Nun gebe es selbst innerhalb der EU Kontroversen: Die französische Regierung warne den französischen EU-Verhandlungsführer Barnier. Nicht nur den Briten könne das "Rosinenpicken" vorgeworfen werden. Bei den Franzosen müsste man das jedoch eher als "Fischpicken" bezeichnen. Angesichts der wirtschaftlichen Folgen eines "No Deals" - gerade im schwierigen Corona-Umfeld - und den vergleichsweise wenigen inhaltlichen Differenzen (mehr als 95% des Vertragstextes seien geklärt) wäre ein Scheitern der Verhandlungen peinlich.



Das Brexit-Barometer Britisches Pfund habe zuletzt zwar ein wenig gezugt und verloren. Insgesamt werde am Devisenmarkt aber weiterhin eine Einigung erwartet. Die Analysten der Helaba würden sich dem anschließen. Andernfalls hätte das deutliche Konsequenzen für die Währung und das britische Wachstum 2021. (04.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für die EU steht eine Woche der Entscheidungen an: Wiederaufbaufonds und EU-Haushalt müssen verabschiedet und die Post-Brexit-Verhandlungen zu Ende geführt werden, so die Analysten der Helaba.Komme es auch diesmal zu den für Europa so typischen Last-Minute-Einigungen?