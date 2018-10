Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gerieten vor allem europäische Finanztitel unter Druck, nachdem Italiens Regierung angekündigt hatte, mehr Schulden aufnehmen zu wollen als ursprünglich geplant, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA gerieten vor allem die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter Druck. Die SEC-Klage gegen Chef Musk wegen Betrugs habe der Aktie zu Handelsschluss ein Minus von rund 14% beschert. Wie am Samstag bekannt geworden sei, hätten sich Tesla und die SEC innerhalb kürzester Zeit einigen können. So könne Musk zwar Vorstandschef bleiben, müsse aber den Vorsitz im übergeordneten Verwaltungsrat für mindestens drei Jahre abgeben. Außerdem würden er und Tesla jeweils USD 20 Mio. zahlen.Besser sei es für BlackBerry (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) nach überraschend guten Quartalszahlen gelaufen. Die Aktien des kanadischen Smartphone-Pioniers hätten um knapp 12% zugelegt. (01.10.2018/ac/a/m)