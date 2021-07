Dementsprechend habe gestern auch die Wall Street eine Pause vom "Gipfelstürmen" eingelegt, wobei sich die Standardwerte des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit Abstand am besten hätten behaupten können. Immerhin habe der bekannteste Vertreter der US-Aktienindices den gestrigen Handelstag sogar mit einem kleinen Kursplus in Höhe von 0,15% beendet. Der breiter aufgestellte S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit einem Abschlag von 0,3% etwas Federn lassen müssen, während der Verkaufsdruck beim technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Rückgang von 0,7% stärker ausgeprägt gewesen sei.



Auch die US-Berichtssaison habe sich ein Stück weiter gedreht, habe aber mit der letzten US-Großbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) trotz der sehr guten Ergebnisse keine neuen Impulse gesetzt. Die Bank habe einen Gewinnsprung verbuchen und dabei die Analystenschätzungen übertreffen können. Damit hätten unterm Strich alle US-Großbanken ein über den Erwartungen ausgefallenes Ergebnis ausweisen können, was traditionellerweise als gutes Omen für den weiteren Verlauf der Berichtssaison gewertet werde.



Datenseitig stünden heute die US-Einzelhandelsumsätze für Juni sowie die Konsumentenstimmung der Universität von Michigan für Juli am Programm. Vonseiten der US-Berichtssaison seien heute keine wirklichen Impulse zu erwarten. Dafür gehe es aber bereits in der kommenden Woche so richtig "in die Vollen".



Nachdem die japanische Nationalbank (BOJ) zwar die Zinsen wie erwartet unverändert belassen habe, aber die Wachstumsprognose gesenkt und die Inflationserwartungen angehoben habe, würden sich die Märkte Asiens heute Morgen gemischt und in Summe wenig verändert präsentieren. Während chinesische Festland-Aktien auf leicht niedrigeren Niveaus gehandelt würden, hätten die Aktien aus Japan, Singapur, Indien und Hongkong leicht zuzulegen vermocht. Für den europäischen Handelsauftakt würden die Frühindikatoren einen verhaltenen bis leicht positiven Start in den Tag signalisieren.



Am Rohstoffmarkt bleibe auch weiterhin der Ölpreis Gesprächsthema Nummer 1. Laut unbestätigten Gerüchten sollten sich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf einen Kompromiss zur künftigen Förderpolitik geeinigt hätten, was prompt Spekulationen auf eine Ausweitung der Fördermenge und somit auf ein wachsendes Angebot nach sich gezogen habe. Auch wenn das VAE-Energieministerium bislang dementiert habe, habe dies gereicht, um die Ölpreise in tiefere Regionen zu schicken. Der Goldpreis habe von der gestrigen Schwächephase nicht profitieren können und notiere auch heute Morgen wenig verändert knapp unter USD 1.830 je Feinunze. (16.07.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen standen gestern ganz im Zeichen einer Konsolidierung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der vorgestern noch ein neues Hoch habe erklimmen können, habe sich in einem kleinen Sommerloch mit schwachen Umsätzen mit -1,0% in Richtung Süden verabschiedet. Gleich zwei herbe Gewinnwarnungen von Abspaltungen aus dem Siemens-Konzern (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hätten den Anlegern am Donnerstag die Party gründlich verdorben. Aber nicht nur der DAX sei zum Handkuss gekommen, auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei in den Abwärtsstrudel geraten und habe einen Abschlag von knapp 1,1% hinnehmen müssen. Insgesamt habe es gestern nur wenige Gewinner gegeben, was im Fall des europäischen Börsenbarometers bedeutet habe, dass von den 50 im Index enthaltenen Werten nur drei ein positives Vorzeichen zur Schlussglocke hätten vorweisen können.Wirtschaftsdaten aus China hätten keine größeren Akzente gesetzt: Während das Wachstum des Bruttoinlandprodukts im zweiten Quartal mit 7,9% zum Vorjahreszeitraum die Marktschätzungen (8,1%) nicht ganz erreicht habe, habe die Industrieproduktion (8,3% vs. 7,8% erwartet) im Juni positiv überrascht. In den USA hätten die Konjunkturdaten enttäuscht: Sowohl die Industrieproduktion (+0,4% vs. 0,6% erwartet) für Juni als auch der Philly Fed Index (21,9 anstelle der erwarteten 28 Punkte; messe die Konjunkturstimmung im Großraum Philadelphia) seien klar unter den Erwartungen ausgefallen. Beim Arbeitsmarkt habe es bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe mit 360.000 hingegen eine klare Punktlandung gegeben. Unterm Strich schienen sich die Anzeichen für eine Abschwächung der Wirtschaftsaufschwungsdynamik zu mehren, was gemeinsam mit dem starken Inflationsschub und trotz der Besänftigungsversuche durch den FED-Vorsitzenden Powell für Unbehagen unter den Investoren führe.