Die US-Börsen würden die geopolitischen Spannungen in einer Phase treffen, in der diese aufgrund des zunehmenden Inflationsdrucks und der Aussicht auf eine raschere Gangart der US-Notenbank FED in puncto geldpolitischer Normalisierung ohnehin mehr als sonst rückschlagsgefährdet seien. Die ehnjährige US Treasury-Rendite sei wieder auf die 2%-Marke geklettert. Letztenendes seien sowohl der mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) als auch der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit leichten Abgaben aus dem Handel gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe aber knapp positiv gechlossen.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen uneinheitlich notieren. Während Japan, Hongkong und Korea mit Abschlägen handeln würden, notiere Festland-China im positiven Bereich.



Datenseitig stünden heute vorläufige Eurozone BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2021 und in den USA der Empire State Index im Fokus, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Großraum New York bemisst. Die vorbörslichen Indikationen würden für die europäischen Börsen abermals einen negativen Handelsstart erwarten lassen.



Öl habe zuletzt von der Sorge um Sanktionen gegen Russland profitiert. Heute Morgen würden Brent und WTI leicht im Minus notieren. Gold habe sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen ebenfalls wiederholt fester gezeigt und notiere bei knapp unter USD 1.880 je Unze. Bitcoin notiere heute Morgen bei rund USD 44.000 gut 3% fester. (15.02.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa gingen zum gestrigen Wochenstart mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei seien die Verluste im Lichte der wachsenden Spannungen im Ukraine-Konflikt zunächst heftiger ausgefallen. Für Verunsicherung hätten Aussagen des nationalen Sicherheitsberaters der USA gesorgt, der vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine noch während der Olympischen Spiele gewarnt habe. Für etwas Entspannung hätten im Tagesverlauf dann kalmierende Worte seitens des russischen Außenministers Lawrow in einem Treffen mit Präsident Putin gesorgt. In dem vom Fernsehen übertragenen Treffen habe sich Lawrow dafür ausgesprochen, die "Gespräche fortzusetzen und zu verstärken". Die Aussagen hätten die Hoffnung auf eine Einigung mit dem Westen gestärkt und den europäischen Leitindices etwas Rückenwind verliehen. Am Ende des Tages seien diese aber dennoch mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel gegangen. Auf Branchenebene hätten sich die Banken schwächer gezeigt und hätten im Aggregat 3,2% verloren. Die zunehmenden geopolitischen Risiken hätten Zinssteigerungsfantasien in der Eurozone schwinden lassen.