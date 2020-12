Wien (www.aktiencheck.de) - Der heute auslaufende November brachte für viele europäische Börsen die stärkste Monatsperformance seit Jahrzehnten und eine starke Outperformance gegenüber den USA (z.B. Italien +26% vs. S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +11%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Heute Morgen würden die meisten Börsen in Asien dagegen eine Pause einlegen (rund -0,5%), nur China sei im Zuge deutlich stärkerer Vorlaufindikatoren (beide offiziellen PMIs seien auf Mehrjahreshochs gestiegen) kräftig im Plus. Auch der S&P 500 Future notiere heute Morgen rund 0,5% schwächer und für die europäischen Börsen würden die vorbörslichen Indikationen ebenfalls einen schwächeren Börsenstart erwarten lassen.



Gold setze heute Morgen seine deutlichen Kursverluste fort, während Öl (aktuell minimal schwächer) gebannt auf die OPEC-Sitzung heute und morgen warte: Zur Diskussion stehe eine Verlängerung der ab Jahresende schrumpfenden Produktionskürzungen um einige Monate - bisherige Vorgespräche am Sonntag hätten aber noch keine Ergebnisse gebracht (das bedeute ein kurzfristiges Abwärtsrisiko). (30.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.