Hannover (www.aktiencheck.de) - Trotz deutlich nachgebender Kurse am Freitag konnten die wichtigsten europäischen Aktienmärkte die vergangene Woche noch mit leichten Gewinnen abschließen, so die Analysten der Nord LB.



Erneut seien es vor allem politische Einflüsse gewesen, die die Aktiennotierungen bewegt hätten. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts mit den USA belaste nun schon seit Wochen die Märkte. Insbesondere die Drohung von US-Präsident Trump, Autoimporte mit zusätzlichen Zöllen zu belegen, stelle eine schwere Hypothek dar. Nicht besonders groß seien die Hoffnungen, dass EU-Kommissionspräsident Juncker bei seinem US-Besuch in dieser Woche die amerikanische Seite zum Einlenken bewegen könne. Insgesamt würden die Analysten jedoch in ihrem Basisszenario unverändert davon ausgehen, dass letztlich die wirtschaftspolitische Vernunft die Oberhand gewinne, und es zu einem für alle Beteiligten gesichtswahrenden Kompromiss komme. Inzwischen habe sich Trump allerdings mit seiner Kritik an der Politik der US-Notenbank ein neues Betätigungsfeld für seine Twitter-Mitteilungen gesucht, mit denen er Turbulenzen an den Börsen auslöse. Zuvor hätten Aussagen der FED zum guten Zustand der US-Konjunktur den Anlegern weltweit noch Mut gemacht.



Ein wenig in den Hintergrund könnte die Politik in den kommenden Wochen rücken, wenn die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt aufnehme. Trotz eines durchwachsenen Starts herrsche unter den Marktteilnehmern Zuversicht, dass die Halbjahresberichte den Börsen positive Impulse verleihen könnten. Und natürlich würden die Börsianer auch zumindest mit einem Auge immer wieder auf die Notenbanken blicken, wozu die am Donnerstag stattfindende Sitzung der EZB ausreichend Gelegenheit gebe. Vor dem Hintergrund möglicher geldpolitischer Implikationen würden zudem die laufenden Wirtschaftsdaten verfolgt. Hier gebe es aber neben dem ifo-Geschäftsklimaindex, der am Mittwoch veröffentlicht werde, in dieser Woche nur wenige Highlights mit dem Potenzial, die Märkte zu bewegen. Zunächst würden die Analysten in diesem Umfeld von einer Konsolidierung an den Aktienbörsen ausgehen, wobei 12.500 Punkte im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) eine wichtige Orientierungsmarke darstellen dürften. (23.07.2018/ac/a/m)



