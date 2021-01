Das nach US-Börsenschluss vorgestellte US-Hilfspaket in Höhe von USD 1,9 Billionen sei von den Investoren mit Spannung erwartet worden, habe aber etwas die Wirkung verfehlt, da es kaum Überraschungen für die Anleger bereitgehalten habe. BidensVorschlag beinhalte eine Welle neuer Ausgaben, mehr Direktzahlungen an Haushalte, eine Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung und eine Ausweitung von Impfungen und Virustestprogrammen. Allerdings scheine sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmerbereits darauf zu richten, wie viel von dem Paket letztendlich vom Kongress verabschiedet werden werde. Kurz und gut: Jubelstimmung sehe anders aus.



Die asiatischen Aktienmärkte würden heute Morgen vorwiegend moderat im Minus notieren und auch die Futures dies- und jenseits des Atlantiks würden auf einen schwächeren Handelsauftakt in Europa schließen lassen.



Weitere Unterstützung für die Märkte könnte aber von der US-Berichtssaison zum vierten Quartal 2020 kommen, die heute mit den Ergebnisveröffentlichungen der Großbanken Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) eingeläutet werde. Aktuell schienen die Aktienkurse der großen US-Banken die Corona-Krise bereits hinter sich gelassen und somit die lange Flaute vorerst einmal beendet zu haben. Mit dem heute beginnenden Ergebnisreigen werde sich damit aber auch zeigen wie weit das Investorenvertrauen damit gerechtfertigt erscheine. Die Stimmung unter den Analysten habe sich aber auf jeden Fallbereits deutlich gebessert, was auch die klar positiven Gewinnrevisionen der letzten Wochen nahelegen würden. Damit einhergehend könnte es aber für die Unternehmen auch schwieriger werden, das oftmals deutliche Übertreffen der Prognosen zu bewerkstelligen. Aktuell lägen die Erwartungen für das letzte Quartal 2020 in Bezug auf den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bei den Umsatz- sowie bei den Gewinnerwartungen bei -0,9% sowie -8,5%. Vergleiche man diese Werte mit denen von Anfang November 2020, so sei eine klare Verbesserung der Gewinnerwartungen in Höhe von 2,5 Prozentpunkten ersichtlich.



Gold sei im gestrigen Umfeld wenig gesucht gewesen, wodurch der Kurs gestern etwas nachgegeben habe. Anders habe es sich bei den Ölpreisen verhalten: Hier sei es weiter nach oben gegangen. Nachfragestützend habe der zuletzt etwas schwächere USD und vor allem auch die Hoffnung gewirkt, dass das neue US-Konjunkturpaket durchaus auch eine positive Wirkung auf der Nachfrageseite entwickeln dürfte. Heute Morgen hätten sich die Vorzeichen allerdings umgedreht: Gold könne aktuell ein leichtes Plus vorweisen, während die Ölpreise im Moment wieder nachgeben würden. (15.01.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach zuletzt eher durchwachsenen Handelstagen an Europas Aktienmärkten haben sich die Anleger gestern wieder etwas aus der Deckung getraut, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zu verdanken sei dies der grundlegend positiven Stimmung gewesen, die vor allem aufgrund der durchgesickerten Meldungen bezüglich des sehnsüchtig erwarteten US-Hilfsprogramm beflügelt worden sei. Dies habe über weite Strecken auch die US-Aktienindices gestützt, die vor allem im frühen Handel ihre Bestmarken erzielt hätten. Danach seien die Gewinne im Handelsverlauf langsam abgebröckelt, ehe sie in den beiden Stunden leicht in den roten Bereich abgerutscht seien. Offensichtlich hätten die Anleger die aktuellen Rekordstände an der Wall Street für Gewinnmitnahmen genutzt, zumal auch die überraschend stark gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe die Kaufbereitschaft ausgebremst hätten.