Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse europäischer Banken in der laufenden Berichtssaison für das Schlussquartal 2019 bestärken uns in unserer positiven Einschätzung von Bankaktien, so die Analysten von Postbank Research.



80 Prozent der Geldhäuser hätten die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen. Während das Nettozinseinkommen im Vorjahresvergleich unverändert gebliebsen sei, hätten die Finanzhäuser ihre Einnahmen aus Gebühren steigern können. Daher hätten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2021 zuletzt angehoben. Weitere positive Prognoserevisionen dürften folgen, sollten die angekündigten Kostensenkungsprogramme Früchte tragen. Die Bewertung des Sektors sei wegen der deutlichen Underperformance der letzten Jahre immer noch attraktiv: Der Abschlag zum Gesamtmarkt liege bei 40 Prozent, die Dividendenrendite betrage 5,6 Prozent. (21.02.2020/ac/a/m)



