Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) habe den am Freitag veröffentlichten Bloomberg-Bericht abgelehnt. Die Nachrichtenagentur habe berichtet, dass der Automobilhersteller eine Überholung der Marken Volkswagen, Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) und AUDI (ISIN DE0006757008/ WKN 675700) sowie einen Börsengang von Lamborghini plane. Volkswagen habe gesagt, dass es weder eine Börseneinführung noch den Verkauf von Lamborghini in Betracht ziehe.



Bundesaußenminister Heiko Maas habe gesagt, dass Deutschland wegen der türkischen Offensive in Syrien keine Waffentransporte mehr in die Türkei zulassen werde. Die Türkei sei der größte Importeur deutscher Waffen und habe 2018 rund ein Drittel zu den deutschen Waffenexporten beigetragen. Die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) falle am Montag.



Laut einem Bericht der "Financial Times" plane die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) den Verkauf einer 7%igen Beteiligung an der Aktienhandelsplattform Turquoise. Die Plattform sei im Besitz der London Stock Exchange (ISIN GB00B0SWJX34/ WKN A0JEJF). Dieser Schritt sei Teil des Rückzugs der Deutschen Bank aus dem Aktiengeschäft. Darüber hinaus habe der Kreditgeber angekündigt, dass er die Geldtransfers an Banken in Malta Ende dieses Jahres einstellen und sich aus dem Land zurückziehen werde.



Der französische Automobilzulieferer Faurecia (ISIN FR0000121147/ WKN 867025) habe angekündigt, dass er die restlichen 50% der Anteile am SAS (ISIN SE0003366871/ WKN A1C0DX)-Joint-Venture von Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) übernehmen werde. Der Anteil belaufe sich auf 225 Mio. EUR. Das Joint-Venture SAS sei ein wichtiger Akteur im komplexen Geschäft mit Innenmodulen. Continental habe nach den Nachrichten höher eröffnet, aber in der ersten Stunde der Sitzung alle Gewinne abgegeben.



Der spanische IBEX (SPA35) (ISIN ES0SI0000005/ WKN 969223) sowie der Schweizer SMI (SUI20) (ISIN CH0009980894/ WKN 969000) hätten die stärksten Rückgänge verzeichnet, während Aktien aus Russland am widerstandsfähigsten gewesen seien. Der polnische WIG20 (W20) (ISIN PL9999999524/ WKN nicht bekannt) werde nach den Parlamentswahlen flach gehandelt.Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) notiere nach dem beeindruckenden Anstieg vom Freitag wieder in der Nähe der Widerstandszone oberhalb von 12.450 Punkten. Der Bereich stelle eine entscheidende Hürde dar, da dieser seit 2018 mehrmals eine Aufwärtsbewegung verhindert habe. Der DE30 notiere derzeit etwas weniger als 2% unter dem Hoch von 2019 (12.650 Punkte). Man bedenke, dass von den USA erwartet werde, dass sie als Reaktion auf die illegalen Subventionen für Airbus Vergeltungszölle auf EU-Güter erheben würden. Aus diesem Grund könnten die europäischen Indices unter Druck geraten. Beim DE30 diene die Handelsspanne von 12.300 bis 11.900 Punkte als übergeordnete Unterstützung, wobei die obere Grenze zusätzlich durch die 100-Tage-Linie unterstützt werde. Die Welthandelsorganisation (WTO) habe die USA heute ermächtigt, ab Freitag Zölle zu erheben, sodass in Kürze eine Entscheidung getroffen werden sollte.