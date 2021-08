10:00 Uhr: Polen, Einzelhandelsumsätze für Juli (Erwartung: 9,0%/Vorwert: 13,0% (im Jahresvergleich))



14:30 Uhr: Kanada, Einzelhandelsumsätze für Juni (im Monatsvergleich)

- Headline: Erwartung 4,4%/Vorwert: -2,1%

- Ohne Autos: Erwartung 4,6%/Vorwert: -2,0%



US-Ergebnisberichte:

- Deere & Co - vor Markteröffnung

- Foot Locker - vor Markteröffnung



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hin, so die Experten von XTB.Nach dem schwachen asiatischen Handel sei die Stimmung gemischt und für heute stünden keine wichtigen Daten an, die dies ändern könnten. Das FOMC-Protokoll habe für einige Aufregung an den Märkten gesorgt und die Unsicherheit könnte noch eine Woche lang anhalten - bis Freitag, den 27. August, wenn der FED-Vorsitzende Jerome Powell seine Rede in Jackson Hole halte.