Positiv sei jedoch zu werten, dass die EMA den Impfstoff von AstraZeneca als "sicher und effektiv" einstufe, sodass bereits letzten Freitag in Deutschland die Impfungen mit diesem Vakzin hätten fortgesetzt werden können. Auch würden in den nächsten Monaten die Impfstofflieferungen in Europa deutlich zunehmen, sodass im Sommer hoffentlich ein Großteil der Bevölkerung geimpft sein werde.



Letzte Woche habe die US-Notenbank getagt. FED-Chef Jerome Powell habe nach dem FOMC-Treffen wie erwartet verkündet, die Leitzinsen unverändert zu belassen und die Anleihekäufe fortzusetzen. Überrascht habe jedoch, dass die US-Notenbanker für die USA nun für 2021 nun 6,5% Wachstum erwarten würden, zwei Prozentpunkte mehr als noch im Dezember. Ausschlaggebend hierfür seien die beiden enormen Hilfsprogramme der Biden-Regierung sowie der Fortschritt der Impfungen. Das FOMC sehe trotz nach oben revidierter Wachstumserwartungen mehrheitlich erste Leitzinserhöhungen erst 2024. Hinsichtlich der Inflationsentwicklung bleibe die FED gelassen und wolle weiterhin ein Überschießen ihres 2%-Zieles zulassen. Dies dürfte die Märkte beruhigen.



Die europäischen Aktienmärkte würden sich weiterhin von der aktuellen Corona-Lage abkoppeln. Somit habe auch die neue Verschärfung der Pandemie-Beschränkungen kaum Auswirkungen. Die Markteilnehmer würden über die momentane Situation hinwegschauen. Die aktuellen Schwierigkeiten würden sich im Laufe der nächsten Monate zurückentwickeln, in einigen Weltregionen schneller, in anderen langsamer, aber die generelle Richtung stimme zuversichtlich. Zudem würden mittelfristig niedrige Zinsen in Kombination mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum in Folge der zunehmenden Verimpfung der Bevölkerungen die vielversprechenden Aussichten für die globalen Aktienmärkte untermauern. Daher sollte der "Risk-On"-Modus beibehalten werden. (23.03.2021/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die dritte Corona-Welle rollt über Europa hinweg und führt zu steigenden Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern und zu verschärften Einschränkungen des öffentlichen Lebens, so die Analysten der National-Bank AG.So würden beispielsweise große Teile Frankreichs wieder in den Lockdown gehen und in Polen würden aufgrund der Virusmutanten die Neuinfektionszahlen explodieren. Der in der Nacht zu Ende gegangene Bund/Länder Gipfel habe wie erwartet eine Verlängerung bzw. Verschärfung der Beschränkungen beschlossen. Nunmehr solle Deutschland über Ostern "heruntergefahren" werden, um die Infektionsdynamik zu bremsen. Dies seien keine guten Aussichten, denn die Maßnahmen würden die europäische Konjunktur belasten und die Erholung verschieben. Auch das langsame Impftempo in Europa, das allerdings vorwiegend aus dem Mangel an Impfstoff resultiere, belaste.