Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe bei der französischen Marktaufsichtsbehörde offiziell einen Vorschlag für eine Übernahme der Europcar Mobility Group eingereicht. Volkswagen habe zusammen mit dem britischen Fonds Attestor und dem niederländischen Mobilitätsunternehmen Pon vorgeschlagen, Europcar für 2,5 Milliarden Euro zu übernehmen. Wenn die Aufsichtsbehörde grünes Licht für die Übernahme gebe, werde Volkswagen 66% der Europcar-Aktien erhalten, Attestor erhalte 27% und Pon die restlichen 7%. Der Verwaltungsrat von Europcar habe der Übernahme bereits zugestimmt.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) sei mit einem Kursanstieg von rund 4% eine der stärksten deutschen Aktien des Tages. Die Fluggesellschaft lege zu, nachdem bekannt geworden sei, dass die Vereinigten Staaten die Grenzen für Besucher aus Europa wieder öffnen würden. Darüber hinaus habe die Lufthansa angekündigt, dass sie rund 2,1 Milliarden Euro durch eine Kapitalerhöhung aufnehmen und die Erlöse zur Rückzahlung eines Teils der staatlichen Beihilfen verwenden werde, die sie während der Covid-19-Pandemie erhalten habe.



Einschätzungen von Analysten:



Porsche Automobil Holding (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) werde von der DZ BANK mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel sei auf 110 Euro gesetzt worden.



Stifel stufe NORMA Group (ISIN DE000A1H8BV3/ WKN A1H8BV) auf "halten" herab. Das Kursziel sei auf 37 Euro gesetzt worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Lage an den weltweiten Aktienmärkten hat sich am Donnerstag beruhigt und die wichtigsten Blue-Chip-Indices haben eine Erholung eingeleitet, so die Experten von XTB.Die wichtigsten europäischen Indices würden heute 1% bis 1,5% höher notieren, wobei der deutsche Leitindex (DE30) (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und der niederländische AEX (NED25) (ISIN NL0000000107/ WKN 969241) zu den Outperformern zählen würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte keine wichtigen Veröffentlichungen, sodass Händler davon ausgehen sollten, dass die Stimmung eine wichtige Rolle spielen werde. Eine Sache, die inmitten der Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK)-Turbulenzen leicht in Vergessenheit geraten sei, sei, dass das FOMC morgen um 20:00 Uhr die Zinsen festlegen werde, und der Markt könnte beginnen, sich für dieses Ereignis zu positionieren.