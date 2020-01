Der DAX habe seine Abwärtsbewegung an der Aufwärtstrendlinie gestoppt und sei danach wieder über 13.300 Punkte gestiegen. Die Erholung sei jedoch an der Unterstützungszone bei 13.375 Punkten gestoppt worden. Es sehe so aus, als ob der Index ein neues tieferes Hoch ausbilden und bald wieder fallen könnte. In solch einem Szenario sollten sich Händler auf die Unterstützungszone bei 13.290 Punkten konzentrieren, wo auch die 50-Stunden-Linie zu finden sei. Die Käufer sollten auf die oben erwähnte Widerstandszone achten. Die Obergrenze der Overbalance-Struktur liege bei 13.390 Punkten - ein Durchbruch könnte auf eine kurzfristige Trendumkehr hindeuten.



Unternehmensnachrichten



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) lege im heutigen Handel dank eines soliden Ergebnisberichts von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zu. Der US-Technologiekonzern habe deutlich höhere Gewinne als erwartet gezeigt und zum ersten Mal einen Umsatz von über 90 Mrd. USD in einem Quartal erzielt. Infineon sei einer der Zulieferer von Apple.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe angekündigt, dass sie die jährlichen Gehaltserhöhungen für die Mitarbeiter auf April verschieben werde. Die Lohnerhöhungen seien beim deutschen Kreditgeber in der Regel zu Beginn eines neuen Jahres in Kraft getreten. Der April-Termin solle auch künftig in Kraft treten. Die Verschiebung solle im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von Kostensenkungen stehen. Der deutsche Kreditgeber werde morgen die Ergebnisse für das Jahr 2019 bekannt geben.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) sei heute unter den stärksten DAX-Werten zu finden, nachdem die Aktie bei der Berenberg Bank auf "kaufen" heraufgestuft worden sei. Die Bank habe die Fluggesellschaft zu ihrer europäischen Top-Auswahl gewählt, da sie erwarte, dass die Lufthansa inmitten der niedrigen Erwartungen für die Branche eine bessere Performance erzielen werde. (29.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Mittwoch mit bullischen Kurslücken, da die Sorgen um das Virus nachlassen, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hinke hinterher und dies könne bis zu einem gewissen Grad mit drei neuen Coronavirus-Fällen zusammenhängen, die im Land gemeldet worden seien. Andererseits würden Aktien aus der Schweiz und Spanien die Gewinne anführen.Neue Coronavirus-Fälle in Deutschland bestätigt