Wien (www.aktiencheck.de) - Mit heute ist die nächste Runde der Handelssanktionen USA/China wie geplant und allgemein erwartet in Kraft getreten, und Entspannung ist keine in Sicht (China hat die nächste Verhandlungsrunde für diese Woche abgesagt), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Deutlich im Plus sei heute Morgen der Ölpreis, nachdem OPEC und Russland am Wochenende einer raschen Förderausweitung (wie von Trump gefordert) eine Absage erteilt hätten.Datenseitig sollte der ifo-Index heute (leichter Rückgang, sehr hohes Niveau) keine Auswirkungen haben und auch die US-Zinsanhebung am Mittwoch Abend sei bereits allgemein erwartet. (24.09.2018/ac/a/m)