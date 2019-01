Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Schlussquartal an den globalen Aktienmärkten, in dem vor allem Konjunktursorgen belasteten, starten die asiatischen Leitindices und die US-Futures heute in einer ähnlichen Stimmung ins neue Jahr und verzeichnen teilweise merkliche Kursverluste (v.a. der Hang Seng CE), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Ursächlich dafür sei der chinesische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, welcher erstmals seit 19 Monaten in den Kontraktionsbereich abgetaucht sei und somit die Konsenserwartungen verfehlt habe. Die solcherart genährten Ängste vor einer weiteren globalen Wirtschaftsabkühlung in Kombination mit den zuletzt starken US-Ölproduktionsdaten hätten auch beim Ölpreis für Kursverluste zum Jahresauftakt gesorgt. Der Goldpreis habe hingegen seine Aufwärtsbewegung der letzten Tage fortgesetzt.



Auch an den europäischen Handelsplätzen dürfe gemäß den aktuellen Indikationen mit einem schwachen Auftakt ins neue Börsenjahr gerechnet werden. In dieser Woche würden weitere wichtige Konjunkturdaten (zahlreiche Einkaufsmanagerindices, US-Arbeitsmarktbericht) die Richtung an den Aktienmärkten wesentlich mitgestalten. (02.01.2019/ac/a/m)

