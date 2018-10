Hannover (www.aktiencheck.de) - An den wichtigsten europäischen Aktienbörsen haben sich die Kurse zuletzt stabilisiert, und die Aktienindices konnten mit leichten Gewinnen die vergangene Woche beenden, so die Analysten der NORD LB.Das geopolitische Umfeld, zu dem auch die von den USA angezettelten Handelsstreitigkeiten, die Spannungen mit Saudi-Arabien im Zusammenhang mit dem Tod des Journalisten Khashoggi und einige andere Risikofaktoren zählen würden, bilde keinen günstigen Rahmen für die nun angelaufene Berichtssaison. Die Hoffnungen einiger Optimisten, dass die Quartalsberichte der Unternehmen den Börsen positive Impulse verleihen könnten, seien inzwischen erheblich gedämpft worden. Nach gutem Start in den USA hätten dort einige Berichte mittlerweile enttäuscht, und die Reihe der Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen sei zuletzt um einige prominente Fälle länger geworden.Die laufende Woche biete ausreichend Gelegenheit, bereits eine größere Zahl von Zwischenberichten unter die Lupe zu nehmen, die von DAX (ISIN: DE0008469008,WKN: 846900)- und MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741)-Unternehmen veröffentlicht würden. Neben größeren Kursschwankungen vor allem bei den jeweiligen Gesellschaften würden die Analysten der NORD LB aber dadurch für die Märkte insgesamt nicht mit größeren Auswirkungen rechnen. Angesichts der Häufung der geopolitischen Unsicherheiten würden sie es bereits als Erfolg betrachten, wenn die jüngste Stabilisierung der Beginn einer länger andauernden Bodenbildung bei den führenden Aktienindices wäre. Neben der Bekanntgabe wichtiger Wirtschaftsdaten, von denen neue Zahlen zum ifo-Geschäftsklima in Deutschland am Donnerstag sicherlich die wichtigsten seien, werde vor allem die EZB-Sitzung ebenfalls am Donnerstag im Fokus der Marktteilnehmer stehen und das Potential besitzen, für Bewegung an den Börsen zu sorgen. (22.10.2018/ac/a/m)