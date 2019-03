Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) habe beschlossen, Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) aufgrund der in die Irre geführten Anleger zu verklagen. Die Regulierungsbehörde behaupte, Volkswagen habe die Anleger beim Verkauf von Unternehmensanleihen im Zeitraum 2010 bis 2015 getäuscht, indem sie nicht offengelegt habe, dass ihre Autos die Abgasnormen nicht erfüllen würden. Während die SEC seit 2017 Volkswagen untersucht habe, deute die jüngste Ankündigung darauf hin, dass Durchsetzungsmaßnahmen stattfinden könnten.



Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) habe wieder einmal unter Druck gestanden. Der Aufschwung sei durch einen weiteren negativen Bericht über die Aktivitäten des Unternehmens in Asien gestoppt worden. Das "Handelsblatt" habe berichtet, dass neben dem Geschäft von Wirecard in Singapur auch die indische Niederlassung von den Aufsichtsbehörden untersucht werde. Darüber hinaus habe die Citi eine "Verkaufsempfehlung" für die Aktie herausgegeben, die die Bären ermutigt habe, noch aktiver zu werden. Das Unternehmen sei heute das schwächste DE30-Mitglied.



BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) gehöre heute zu den führenden DE30-Unternehmen. Der Vorsitzende der chinesischen Niederlassung habe gesagt, dass das Unternehmen trotz der aktuellen Herausforderungen für die Weltwirtschaft bestrebt sein werde, die Investitionen in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu steigern. Die Region Asien-Pazifik habe 2018 über 23% zum Umsatz von BASF beigetragen.



Die Ereignisse in Großbritannien würden sich überschlagen. Premierministerin May müsse die nächste Schlappe hinnehmen. Folge nun eine Verschiebung des Austrittstermins oder doch ein "harter" Brexit? Und wie könnte man sich als Anleger auf einen solchen vorbereiten?



Nachdem an den großen asiatischen Börsen Gewinne erzielt wurden (außer in Australien), starteten die europäischen Aktien am Freitag auf einem höheren Kursniveau, so die Experten von XTB.In den ersten Handelsminuten hätten in ganz Europa leichte Kursgewinne verzeichnet werden können, wobei britische und russische Aktien zu den Outperformern gehören würden. Chemie-Werte hätten zugelegt, während Reise- und Immobilienunternehmen am meisten zurückgeblieben seien.Das Ergebnis der gestrigen Abstimmung im britischen Parlament könne als eine Art Erleichterung angesehen werden, da es Raum biete, um zu verhindern, dass die EU ohne ein Abkommen verlassen werde. Doch nicht jeder scheine damit zufrieden zu sein. Martin Wansleben, Chef der DIHK Industrie- und Handelskammern, habe gesagt, dass die Entscheidung den Brexit zu verschieben, der deutschen Wirtschaft schade. Er habe seine Haltung damit begründet, dass deutsche Unternehmen bereits früher über den Ausgang der Brexit-Gespräche und der Abstimmungen unsicher gewesen seien, während jetzt zusätzliche Unsicherheit über den Zeitpunkt herrsche. Wansleben habe hinzugefügt, dass inzwischen rund 70% der deutschen Unternehmen, die auch in Großbritannien tätig seien, erwarten würden, dass sich die Bedingungen dort im Laufe des Jahres 2019 verschlechtern würden.