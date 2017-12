Ein Politikwechsel Angesichts eines sich verbessernden wirtschaftlichen Umfelds sei die Geldpolitik bereit, Neuland zu betreten. Wir werden erstmals seit Beginn der Finanzkrise erleben, dass alle vier wichtigen Zentralbanken den langen Prozess einer strafferen Geldpolitik angehen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, so die Experten von Franklin Templeton.



Die US-Notenbank (FED) habe diesen Prozess bereits eingeleitet, und seit der Zinsanhebung der Bank of England Anfang November 2017, habe sich Großbritannien ebenfalls in Richtung einer etwas weniger lockeren Geldpolitik aufgemacht. Die Bank of Japan halte zwar noch an ihrer massiven Bilanz fest, doch messe sie ihrem quantitativen Lockerungsprogramm (QE) weniger Bedeutung bei und richte ihren Blick verstärkt auf die Renditekurve. Die Europäische Zentralbank werde 2018 mit einer moderaten Rückführung ihrer Anreizmaßnahmen beginnen. Sie plane, ihr Anleihenkaufprogramm ab Januar zu halbieren und ihr quantitatives Lockerungsprogramm (QE) bis September zu verlängern, da die hartnäckig niedrige Inflation nach wie Sorgen bereite.



Die Experten von Franklin Templeton gehen davon aus, dass die Finanzmärkte in der Lage sind, sich auf diese Entwicklung einzustellen. Da es jedoch keinen historischen Präzedenzfall für diese Änderungen gibt, werden wir sehr genau auf unerwartete Konsequenzen achten, die aus der umfangreichen Bilanzverkürzung und den eingeschränkten Anleihekäufen resultieren könnten, so die Experten von Franklin Templeton. Auch die US-Wirtschaft würden die Experten genau im Auge behalten: Die unerwartete Verlangsamung des Wachstums oder die Flucht in länger laufende Anleihenrenditen angesichts der fortgeschritteneren Straffung der Geldpolitik könnten Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Ausblick Europas haben.



Die Märkte sind dabei, sich an ein neues geldpolitisches Umfeld anzupassen, doch die den Unternehmensgewinnen zugrunde liegenden Fundamentaldaten und die Aktienbewertungen scheinen europäischen Aktien Unterstützung zu bieten, so die Experten von Franklin Templeton. Anders als in den USA, wo die Unternehmensgewinne ihre Höchstwerte vor der Finanzkrise bereits übertroffen hätten, seien die Unternehmensgewinne in Europa zurückgefallen. Laut den Daten von FactSet hätten die Gewinne europäischer Unternehmen per 30. September 2017 gerade einmal ein wenig mehr als ihre Höchstwerte vor der Finanzkrise ausgemacht, und würden damit reichlich Spielraum für eine Aufholjagd bieten.



Mit der allmählichen Belebung der Inflation erwarte man, dass die Gewinne je Aktie, insbesondere in den zyklischeren Bereichen des Marktes, diesem Trend in den kommenden Jahren folgen würden. Zudem würden die Experten davon ausgehen, dass der Ölsektor und Finanzwerte das Gewinnwachstum unterstützen würden. Die schwachen Gewinne von Ölgesellschaften dürften von einer Erholung der Rohölpreise profitieren, und etwas höhere Zinsen könnten positive Auswirkungen auf die Ergebnisse der Banken haben.



Die Bewertungen europäischer Aktien mit Stand vom November 2017 erschienen uns im Vergleich zu ihren Pendants in den USA ebenfalls attraktiv, sie waren jedoch in einem historischen Kontext nicht unbedingt günstig, so die Experten von Franklin Templeton. Aus der Experten-Analyse gehe hervor, dass die Kurs/Gewinn-Verhältnisse in Europa darauf hindeuten würden, dass der Markt zwar ein besseres Wirtschafts- und Gewinnwachstum einpreise, jedoch noch nicht von Euphorie getragen werde. Darüber hinaus sei der aktuelle Haussemarkt in Europa breiter gestreut als in anderen Regionen, was die Experten als gutes Zeichen für die Nachhaltigkeit des Marktpotenzials deuten würden.



Dies deute darauf hin, dass sich der Versuch, von kurzfristigen Handelsmustern zu profitieren, im aktuellen Umfeld nicht unbedingt als sehr effektiv erweisen könnte. In den vergangenen zehn Jahren hätten sich die Märkte nach Erachten der Experten weitgehend auf kurzfristige Bereiche auf Kosten mittel- und längerfristiger Perspektiven konzentrierten. Die Experten seien der Auffassung, dass diese Art von Markt Contrarian-Anlegern, die bereit gewesen seien, die kurzfristige Volatilität auszusitzen, Chancen eröffnet habe. Wir sehen auch weiterhin Chancen in Europa, doch da der Markt allgemein angezogen hat und die Bewertungen angemessen erscheinen, dürfte nach unserer Auffassung eine gute Titelauswahl 2018 noch mehr im Vordergrund stehen, so die Experten von Franklin Templeton. (Ausgabe Dezember 2017) (04.12.2017/ac/a/m)







