Linz (www.aktiencheck.de) - Die gestrigen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone haben allesamt das stabile Wachstum bestätigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Auch Spanien habe halbwegs in der Erwartung gelegen und Italien habe diese sogar übertreffen können. Der am Nachmittag in den USA veröffentlichte ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes habe die Erwartungen ebenfalls leicht übertroffen. Auf EUR/USD habe dies keinen großen Einfluss gehabt. Die Trading Range erwarte man heute bei 1,0510 bis 1,0630. (02.03.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.