Genf (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine, steigende Gaspreise, Pleite gegangene Energieversorger und horrende Energierechnungen für die Verbraucher - die Energiekrise in Europa ist unerbittlich, so Pascal Menges, Head of Equity Investment Process and Research, Lombard Odier Investment Managers.



Im Moment spreche alles für eine Beschleunigung der Energiewende. So hätten beispielsweise Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B) und BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) vor kurzem Investitionen in neue Kraftwerke zur Erzeugung von grünem Wasserstoff auf der iberischen Halbinsel bzw. in Großbritannien angekündigt. BP, einer der größten Öl- und Gaskonzerne der Welt, erwäge ebenfalls die Produktion von grünem Wasserstoff in Raffinerien in Deutschland, Spanien und den Niederlanden und wolle bis 2030 10% des Marktes für kohlenstoffarmen Wasserstoff erobern.



Europa bleibe das Zentrum der Wasserstoffentwicklung. Mehr als die Hälfte der angekündigten Projekte und geschätzte Investitionen in Höhe von 130 Mrd. USD würden auf Europa entfallen. Dennoch hätten alle anderen Regionen mit einem Anstieg der Projektankündigungen um über 75% proportional mehr zugelegt. (07.03.2022/ac/a/m)



