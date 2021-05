München (www.aktiencheck.de) - Während in den USA die wirtschaftliche Aktivität mit der seit Wochen laufenden Beseitigung der Covid-19-Restriktionen deutlich steigt, hinkt Europa noch hinterher, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank im aktuellen "Wochenausblick".Kommende Woche stünden erneut Inflations- und auch Stimmungsdaten im Fokus. Am Mittwoch kämen die finalen April-Verbraucherpreise der Eurozone, am Donnerstag würden die britischen Inflations- und Produzentenpreisdaten folgen und am Freitag schließlich die japanischen Preistrends im April. Aufseiten der Sentiment-Daten werde es am Freitag spannend, wenn neben dem Verbrauchervertrauen für den Euroraum und Großbritannien auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Europa, die USA und auch für Japan auf der Agenda stünden.Neben noch einigen "harten Daten" in Europa kämen in den USA darüber hinaus diverse (zuletzt sehr starke) Immobilienmarktzahlen, am Mittwoch das Protokoll zur jüngsten FED-Sitzung sowie am Donnerstag der Sammelindex der Frühindikatoren für den April. In Asien würden am Montag Chinas Industrie- und Einzelhandelsdaten für den Vormonat eröffnen, bevor im Wochenverlauf wichtige japanische Veröffentlichungen wie das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal sowie Industriezahlen am Dienstag folgen würden. (14.05.2021/ac/a/m)