Linz (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Wirtschaftsdaten verfestigten die derzeit solide Entwicklung der Eurozone, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe sich im Jahresvergleich mit einem Wert von 2,70 Prozent leicht verbessern können. Auch das Verbrauchervertrauen sei stabil bei 1,30 Prozent geblieben. Heute werde mit Spannung die Schätzung der Verbraucherpreise in der Eurozone erwartet. Die Trading-Range für heute liege zwischen 1,2330 und 1,2540. (31.01.2018/ac/a/m)







