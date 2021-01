Bonn (www.aktiencheck.de) - Aktien europäischer Airlines haben seit der Meldung über Durchbrüche bei der Impfstoffentwicklung Anfang November durchschnittlich rund 30 Prozent zugelegt, so die Analysten von Postbank Research.



Zuletzt sei die Rally jedoch ins Stocken gekommen; 2021 liege der Sektor sieben Prozent im Minus. Anleger würden sich angesichts der jüngsten Diskussionen über weitere Einschränkungen internationaler Reisen besorgt zeigen, dass der Branche erneut ein schwaches Sommergeschäft bevorstehen könnte. Zu Recht, schließlich wären bei derzeitigen Passagieraufkommen die liquiden Mittel einiger Airlines schon nach rund einem halben Jahr erschöpft. Entsprechend würden die Analysten von Postbank Research erwarten, dass der Markt während der anstehenden Berichtssaison besonderen Fokus auf Aussagen zu weiterer Schuldenaufnahme und Kostensenkungen legen werde. Im Sektor würden Billigfluggesellschaften über den größten finanziellen Spielraum verfügen und seien zudem am günstigsten bewertet. Die Analysten von Postbank Research würden sie deshalb in der besten Position sehen, um die unsicheren Monate zu überstehen und durchzustarten, sobald die Reisebeschränkungen aufgehoben würden. (28.01.2021/ac/a/m)



