Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Industrieproduktion in der Eurozone legte im Januar überraschend stark um 1,4% gg. Vm. zu (Konsens: 1,0%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Februar stünden die Chancen gut, dass zumindest die deutsche Produktion wieder expandiere, da die Schwäche im Januar u. a. auf temporäre Faktoren wie Streiks im Automobilsektor zurückzuführen gewesen sei. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend in der Industrie würden aber weiter die Signale fehlen: Der PMI für die Euroland-Industrie sei im Februar mit 49,3 Punkten auf den tiefsten Stand seit Mitte 2013 gefallen.Der überraschend kräftige Zuwachs bei der Industrieproduktion in der Eurozone habe keine bleibenden Spuren an den Kapitalmärkten hinterlassen. Der Euro habe sich zum US-Dollar weiter auf Erholungskurs gezeigt und sich wieder oberhalb von 1,13 USD festgesetzt. (14.03.2019/ac/a/m)