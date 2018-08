Die für den Berichtsmonat August mittlerweile vorliegenden Frühindikatoren würden dokumentieren, dass sich die von der Angst vor einem Handelskrieg ausgelöste empfindliche Stimmungseintrübung zumindest nicht fortgesetzt habe. So hätten die auf die wirtschaftlichen Perspektiven für die Eurozone gerichteten Erwartungskomponenten aus den Befragungen von sentix und des ZEW zwar das negative und damit eine per Saldo pessimistische Einschätzung zum Ausdruck bringende Terrain nicht verlassen können. Immerhin aber hätten sich die Indikatoren um einige Punkte nach oben verbessert. Die von Markit erhobenen Einkaufsmanagerindices hätten sich zuletzt auf auskömmlichem Niveau und in sehr sicherem Abstand zur Expansionsschwelle von 50 Punkten mehr oder minder seitwärts bewegt. All dies spreche für eine weiterhin robuste Konstitution der europäischen Wirtschaft.



Die in der Eurozone im Juli mit 2,1% Y/Y sogar leicht über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) liegende Inflationsrate werde die Notenbank nicht zu einer Abkehr von ihrem sehr vorsichtigen Kurs veranlassen. Der höhere Anstieg der Lebenshaltungskosten sei vor allem auf die Verteuerung von Energieträgern zurückzuführen gewesen, sodass die Kernrate (ohne Energie und Lebens- und Genussmittel) bei 1,1% Y/Y in unverdächtigem Terrain verblieben sei. Zudem sei absehbar, dass sich die Jahresrate beim Harmonisierten Verbraucherpreisindex in der breiten Abgrenzung vorerst nicht nachhaltig oberhalb von 2% festsetzen werde.



Die Analysten würden daher bei ihrer Einschätzung bleiben, wonach die Währungshüter zwar wie kommuniziert die Nettoanleihekäufe im Rahmen des Expanded Asset Purchasing Program zum Jahresende einstellen würden, eine erste Adjustierung der Leitzinsen und hier zunächst des Satzes für die Einlagefazilität aber nicht vor dem Herbst nächsten Jahres wagen würden. Dann ende auch die Amtszeit des EZB-Ratsvorsitzenden Mario Draghi. Einer der Nachfolgekandidaten -Bundesbankpräsident Jens Weidmann - habe Medienberichten zufolge allerdings zuletzt an Rückhalt verloren.



Der Bundesregierung sei es möglicherweise wichtiger, einen Deutschen an der Spitze der EU-Kommission durchzusetzen als auf dem Chefsessel der Notenbank. Die Renditen zehn jähriger Bundesanleihen würden bei einem nur sehr zögerlichen Kurswechsel der EZB sowie in einem von geopolitischen Risiken (US-Präsident Trump, Handelskrieg, Italien, Brexit, Türkei, usw.) und der Suche vieler Investoren nach Sicherheit geprägten Umfeld erst im nächsten Jahr deutlicher ansteigen. (24.08.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach Maßgabe der inzwischen nach oben revidierten Berechnungen von Eurostat konnte die Wirtschaftsleistung in der Eurozone im zweiten Quartal gegenüber der Vorperiode preis- und saisonbereinigt um 0,4% Q/Q zulegen, so die Analysten der Nord LB.In einer ersten Schnellschätzung sei das Statistikamt in Luxemburg zunächst von einem BIP-Zuwachs in Höhe von 0,3% Q/Q ausgegangen. Unter den großen Volkswirtschaften im gemeinsamen Währungsraum hätten die Niederlande (0,7% Q/Q), Spanien (0,6% Q/Q) sowie Deutschland (0,5% Q/Q) überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten erzielt. Demgegenüber sei das Expansionstempo in Frankreich und Italien (jeweils 0,2% Q/Q) dürftig geblieben.