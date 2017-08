Im März und April habe es aufgrund der mit der kalendarischen Lage des Osterfestes und der Schulferien verschobenen Saisonalität vor allem bei den Kosten für Freizeit- und Urlaubsaktivitäten ein Auf und Nieder der Inflationsraten gegeben. Zuletzt habe sich die Jahresteuerung auf der Basis des harmonisierten Verbraucherpreisindex mit 1,3% Y/Y im Juli wieder in einen sehr ruhigen Verlauf begeben. Solange sich die Rohstoffpreise vor allem für Energieträger allenfalls dezent nach oben bewegen würden, der Euro gegenüber den maßgeblichen Währungen nicht nachhaltig an Wert einbüße und insbesondere die Lohnentwicklung verhalten bleibe, werde sich daran vorerst wenig ändern.



Der EZB-Ratsvorsitzende Mario Draghi und die ihn umgebenden Tauben würden mit Blick auf die kommunikative Vorbereitung des anstehenden Kurswechsels statt lauter Töne ein leises Gurren bevorzugen. Allerdings müsse der Rat spätestens Ende Oktober über die Zukunft des EAPP entscheiden und dann freilich auch einen Fahrplan für die Umsetzung des Einstiegs in den Ausstieg aus den Ankaufprogrammen vorlegen. Die Analysten würden weiterhin mit einem langsamen Ausstieg aus den Nettoankäufen bis September 2018 und einem Zinsschritt nicht vor Anfang 2019 rechnen. Bei der Dosierung ihres Taperings werde sich die EZB vorab wohl kaum auf eine mechanistische Vorgehensweise festlegen wollen, sondern auf jeder Ratssitzung fallweise über die jeweilige Dimension der Rückführung des Ankaufvolumens befinden.



Mario Draghi habe sehr unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass der Notenbank weder an einem zu starken und abrupten Renditeanstieg bei den Staatsanleihen noch an einem "Überschießen" des Wechselkurses gelegen sei. Er habe zudem kaum eine Gelegenheit ausgelassen, die Geldpolitik der EZB und vor allem den Einsatz unkonventioneller Maßnahmen als erfolgreich und alternativlos zu charakterisieren. Damit sei eine sehr vorsichtige Vorgehensweise bei der gemächlichen Hinwendung zu einem wieder neutraleren geldpolitischen Kurs eine offensichtliche Vorgabe.



Die Renditen langlaufender Bundesanleihen würden sich in diesem Umfeld - wenn auch begrenzt - dennoch schrittweise nach oben bewegen, allein schon, weil absehbar sei, dass sich mit dem Eurosystem der größte Nachfrager am Staatsanleihenmarkt mehr und mehr zurückziehe. Einen Vorgeschmack darauf werde man bereits mit den Ankündigungseffekten im September oder spätestens Oktober bekommen. (Ausgabe September 2017) (29.08.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Eurostat hat seine ersten Schätzungen zur Entwicklung der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal konkretisiert und bestätigt, so die Analysten der Nord LB.Demnach sei das Bruttoinlandsprodukt gegenüber der Vorperiode preis- und saisonbereinigt um 0,6% Q/Q angestiegen. Unter den großen Volkswirtschaften im gemeinsamen Währungsraum hätten Spanien (0,9% Q/Q), die Niederlande (1,5% Q/Q) und Österreich (0,9% Q/Q) besonders kräftige Wachstumsraten erzielen können. In Frankreich und Italien habe sich die Wertschöpfung hingegen nur leicht unterdurchschnittlich um 0,5% Q/Q bzw. 0,4% Q/Q erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland habe um 0,6% Q/Q expandiert. Die meisten Eurostaaten hätten damit den recht hohen Schwung vom Jahresauftakt mitnehmen können.