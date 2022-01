Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2021 spürbar an Schwung verloren, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland habe Höhen und Tiefen unter den vier großen EWU-Ländern im vierten Quartal 2021 offenbart. Spitzenreiter sei Spanien mit einem Wachstum von 2,0% qoq gewesen. Mit etwas Abstand seien Frankreich (+0,7% qoq) und Italien (+0,6% qoq) gefolgt. Die rote Laterne unter den großen EWU-Ländern trage Deutschland mit einer BIP-Schrumpfung um 0,7% qoq.Das zweite Corona-Jahr sei zunächst mit einem leichten Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität gestartet. Aber im Jahresverlauf habe sich die europäische Wirtschaft gefangen und sei auch im vierten Quartal 2021 weder durch Corona noch durch Lieferengpässe aus der Spur geworfen worden. Unter dem Strich stehe ein Wachstumsplus in Euroland von 5,2% für das Jahr 2021. (31.01.2022/ac/a/m)