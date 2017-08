Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der vorläufigen Schnellschätzung von Eurostat konnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Euroland im zweiten Quartal 2017 um 0,6% im Vergleich zum Vorquartal zulegen, so die Analysten der DekaBank.Mit Ausnahme Italiens dürften alle großen Volkswirtschaften ihre konjunkturelle Schlagzahl gegenüber dem Vorquartal nochmals erhöht zu haben. Am stärksten habe das Bruttoinlandsprodukt in Lettland, gefolgt von Spanien und Österreich zugenommen.Für das Gesamtjahr 2017 rechnen die Analysten der DekaBank mit einem Wachstum von 2,0%. Damit werde Euroland ein weiteres Jahr überdurchschnittlich stark wachsen. (01.08.2017/ac/a/m)