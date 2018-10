Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsdynamik in Euroland hat sich im dritten Quartal merklich verlangsamt, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland sei unter den vier großen EWU-Ländern nicht gleichverteilt. Während in Frankreich (+0,4% qoq) die Wachstumsgeschwindigkeit doppelt so hoch gewesen sei wie in Euroland, habe Italien mit wirtschaftlicher Stagnation enttäuscht. Ebenfalls unterhalb des EWU-Durchschnitts dürfte das Wachstum in Deutschland gelegen haben. Die deutschen Daten seien zwar an Eurostat gemeldet, aber nicht veröffentlicht worden. Spanien hingegen dürfte im dritten Quartal stärker als Euroland gewachsen sein.Für das Gesamtjahr 2018 rechnen die Analysten der DekaBank mit einem Wachstum von 2,0%. Damit würde Euroland auch dieses Jahr eine überdurchschnittliche Wachstumsgeschwindigkeit aufweisen. (30.10.2018/ac/a/m)