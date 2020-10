Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Konjunktur befindet sich auf der Corona-Achterbahn, berichten die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland habe unter den vier großen EWU-Ländern im dritten Quartal 2020 eine unerwartet starke Aufholbewegung ergeben: Frankreich +18,2% qoq, Spanien +16,7% qoq, Italien +16,1% qoq und Deutschland +8,2% qoq.Das dritte Quartal sei eine erfreuliche Momentaufnahme. Eine zweistellige BIP-Schrumpfung für das Gesamtjahr 2020 sei in Euroland mit den heutigen Zahlen etwas unwahrscheinlicher geworden. Allerdings würden über der europäischen Wirtschaft bereits wieder dunkle Gewitterwolken hängen. An einer Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung im vierten Quartal sei derzeit nicht zu denken. (30.10.2020/ac/a/m)