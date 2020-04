Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft der Eurozone befindet sich wegen der Maßnahmen zur Pandemieeindämmung in einer Schockstarre, so die Analysten der Nord LB.



Bereits im ersten Quartal sei das reale Bruttoinlandsprodukt um 3,8% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Und dies sei erst der Auftakt für die schwerste Rezession in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaftsstimmung sei im April so dramatisch eingebrochen wie noch nie seit dem Beginn der Erhebung. Parallel hätten sich die Beschäftigungsperspektiven massiv verschlechtert. Im zweiten Quartal drohe ein beispielloser BIP-Rückgang, im Gesamtjahr 2020 erwarten die Analysten der Nord LB für die Eurozone einen Einbruch der realen Wirtschaftsleistung um fast 9% zum Vorjahr. Die Wirtschaftspolitik sei gefordert, weitere Schritte zur Stabilisierung der europäischen Wirtschaft zu ergreifen. (30.04.2020/ac/a/m)



