Die Wachstumsdynamik Eurolands hat sich nicht weiter verlangsamt, so die Analysten der DekaBank.Die Wachstumsunterschiede zwischen den vier großen Ländern der Währungsunion seien noch vorhanden. Spanien habe erneut überdurchschnittlich stark wachsen können und sei unter den vier großen EWU-Ländern der Spitzenreiter. An zweiter Stelle lägen Frankreich und Italien. Das französische BIP habe trotz einer starken Belastung durch den Außenhandel ebenfalls überdurchschnittlich zulegen können. Deutschland sei der stärkste Bremsklotz für die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum. Die vorläufigen deutschen Daten seien zwar an Eurostat gemeldet, aber nicht veröffentlicht worden.Der Euroraum sei auf Kurs, in diesem Jahr gut 1%-Wachstum zu erzielen. 31.10.2019