Börsenplätze Eurofins Scientific-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eurofins Scientific-Aktie:

104,12 EUR -8,07% (21.10.2021, 17:23)



Euronext Paris-Aktienkurs Eurofins Scientific-Aktie:

104,10 EUR -7,04% (21.10.2021, 17:09)



ISIN Eurofins Scientific-Aktie:

FR0014000MR3



WKN Eurofins Scientific-Aktie:

A2QJCT



Ticker-Symbol Deutschland Eurofins Scientific-Aktie:

ESF0



Euronext Paris-Aktienkurs-Ticker-Symbol Eurofins Scientific-Aktie:

ERF



Kurzprofil Eurofins Scientific SE:



Eurofins Scientific SE (ISIN: FR0014000MR3, WKN: A2QJCT, Ticker-Symbol: ESF0, Euronext Paris-Aktienkurs-Symbol: ERF) mit Sitz in Luxemburg gehört zu den weltweit führenden Anbietern von bioanalytischen Dienstleistungen. Die Dienstleistungen der Gruppe dienen der Validierung der Sicherheit, Authentizität, Herkunft, Identität und Reinheit von biologischen Substanzen, die in der Umwelt und in Lebensmitteln, pharmazeutischen, kosmetischen und Hygieneprodukten enthalten sind. Ende 2020 besaß Eurofins Scientific SE ein Portfolio von über 200.000 Analysemethoden und verfügte über mehr als 800 Laboratorien auf der ganzen Welt. (21.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eurofins Scientific-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Eurofins Scientific-Aktie (ISIN: FR0014000MR3, WKN: A2QJCT, Ticker-Symbol: ESF0, Euronext Paris-Aktienkurs-Symbol: ERF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Berichtssaison nehme allmählich auch in Europa an Fahrt auf. Mit Eurofins Scientific habe ein großer Gewinner der Corona-Pandemie frische Zahlen vorgelegt und damit für eine Enttäuschung unter den Marktteilnehmern gesorgt. Die Aktie werde nach Bekanntgabe der Ergebnisse zum dritten Quartal durchgereicht.Der Bioanalytik-Spezialist habe zwischen Juli und September die Erlöse um 14,6 Prozent (11,7 Prozent organisch) auf 1,63 Milliarden Euro gesteigert. Im ersten Halbjahr habe die Laborgruppe jedoch viel stärkere Zuwächse verzeichnet, sodass in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Erlösplus von 30,9 Prozent auf 4,90 Milliarden Euro in den Büchern stehe.Der Markt habe sich offensichtlich beim Ausblick mehr erhofft. Denn Eurofins Scientific werde lediglich beim Umsatz etwas optimistischer. Dieser solle sich im Geschäftsjahr 2021 auf 6,35 Milliarden Euro belaufen. Beim EBITDA und dem Free Cash Flow halte das Unternehmen indes an den Zielen fest."Der Aktionär" bleibt bei seiner langfristig positiven Einschätzung für den Wert und die restliche Position auch im "Aktionär"-Depot vertreten. Die Eurofins Scientific-Aktie nähert sich mit dem heutigen Kursrutsch einem interessanten Einstiegsniveau, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Eurofins befinden sich im AKTIONÄR-Depot.