Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz der deutlich gestiegenen Risikoaversion im Wochenverlauf zeigte sich der Euro auch am Freitag gegenüber den wichtigsten Währungen weiterhin stabil, so die Analysten von Postbank Research.



Einzig der japanische Yen sei seiner Rolle als sicherer Hafen in Krisenzeiten wie schon am Vortag gerecht geworden. Der Euro habe 0,1% auf 129,62 JPY nachgegeben. Hingegen habe er sich im Vergleich mit dem Schweizer Franken um 0,2% auf 1,1470 CHF verbessert, während er zum US-Dollar kaum verändert bei 1,1562 USD aus dem europäischen Handel gegangen sei. Gegenüber dem britischen Pfund wiederum habe die Gemeinschaftswährung am Freitag deutlicher um 0,4% auf 0,8788 GBP zulegen können. Hier würden die Sorgen vor einem ungeordneten Brexit belasten. Diese hätten am Wochenende neue Nahrung erhalten, so dass der Euro heute Morgen klar über der Marke von 0,88 GBP notiere. (15.10.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.