Bonn (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund der europaspezifischen Belastungsfaktoren (Italien, Brexit) stand der Euro auch gestern unter Abwertungsdruck, wobei sich die Abschläge gegenüber dem US-Dollar aber in Grenzen hielten, so die Analysten von Postbank Research.



Der Euro habe um 0,1% auf 1,1459 USD nachgegeben. Im Vergleich mit dem britischen Pfund habe sich ein ebenso moderater Rückgang auf 0,8833 GBP ergeben. Deutlich nach unten sei es hingegen gegenüber den Währungen gegangen, die üblicherweise in risikoreichen Zeiten als sichere Häfen dienen würden. Zum Schweizer Franken sei der Euro um 0,3% auf 1,1404 CHF gefallen. Besonders ausgeprägt gewesen sei aber die Abschwächung zum japanischen Yen. Die Gemeinschaftswährung sei um 0,8% auf 128,44 JPY gerutscht. (24.10.2018/ac/a/m)



