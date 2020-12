An den Devisenmärkten habe die steigende Risikobereitschaft in den vergangenen Wochen zu einer Abwertung des US-Dollars geführt - ein Trend, der aus Sicht von Dowding anhalten könnte. Der Euro habe während der jüngsten Bewegung eine Outperformance erzielt und die 1,20-Marke gegenüber dem US-Dollar durchbrochen. Unterstützt worden sei die Aufwertung durch Zuflüsse in europäische Aktien. Nun könnte er den Höchststand von 1,25 von Anfang 2018 anstreben.



Derweil würden sich die Brexit-Verhandlungen weiter hinziehen. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit eines "No Deal"-Ergebnisses. Dowding gehe jedoch nach wie vor davon aus, dass ein Kompromiss gefunden werden und eine Einigung unmittelbar bevorstehen könnte. Allerdings werde die Zeit für die Ratifizierung immer knapper. Daher bestehe die Gefahr, dass es zu keinem Abschluss kommen könne. Dies könnte gefährlich werden, wenn beide Seiten meinen würden, dass ihre Verhandlungsposition nach einer Unterbrechung zu Beginn des neuen Jahres gestärkt werde.



Insgesamt bleibe Dowding gegenüber dem Britischen Pfund optimistisch. Das könnte sich aber in Ermangelung größerer Klarheit kurzfristig ändern.



Es scheine, dass die von der Liquidität angeheizte Rally am Anleihemarkt noch etwas weiter gehen könnte - auch wenn die heute erzielten Renditen darauf hindeuten würden, dass das Umfeld 2021 schwieriger werde. Sicherlich könnte eine Trendwende dazu führen, dass man sich mehr auf den relativen Wert und die Auswahl der Emittenten konzentriere und nicht auf die von oben nach unten gelenkten Beta-Bewegungen der vergangenen Monate. (04.12.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Renditen von Staatsanleihen sind zuletzt leicht gestiegen - auch wenn sich die Zentralbanken weiterhin bemühen dürften, sie auf niedrigem Niveau zu halten, um das Wachstum anzukurbeln, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Vor diesem Hintergrund lohne sich ein Blick auf die Rolle, die die ehemalige Vorsitzende der FED, Janet Yellen, als künftige US-Finanzministerin spielen könnte. Yellen dürfte in den kommenden Jahren in einem Umfeld tendenziell niedriger Inflationsraten eine eher expansive Fiskalpolitik verfolgen. Über die Tragfähigkeit der Schulden müsse man sich aufgrund der niedrigen Zinsen aus Sicht von Dowding kaum Sorgen machen.