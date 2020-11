Bonn (www.aktiencheck.de) - Obgleich die heutige US-Wahl sicherlich das entscheidende Ereignis dieser Woche ist, gibt es daneben doch eine Reihe von Konjunkturdaten, die unter normalen Umständen größere Aufmerksamkeit finden würde, so die Analysten von Postbank Research.



Der Einkaufsmanagerindex (PMI) im Verarbeitenden Gewerbe der Eurozone habe sich zum Beispiel im Oktober weiter verstärkt. Er habe auf 54,8 Punkte zugelegt, im September habe der Index bei 53,7 Punkten gelegen. Laut IHS-Markit seien in der Eurozone im Oktober die Produktion und die Auftragsbücher mit Raten gewachsen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten selten übertroffen worden seien. Dabei habe es in Deutschland, Italien, Spanien und Österreich starke Aufschwünge gegeben, in Frankreich, Irland und den Niederlanden lediglich moderate. Für Deutschland sei der PMI der Industrie auf 58,2 Punkte von 56,4 Punkten im Vormonat gestiegen. Herausragender Aspekt der jüngsten Daten seien dabei laut IHS-Markit die Neuaufträge, die aufgrund der anziehenden Nachfrage im In- und Ausland auf ein neues Allzeithoch geklettert hätten.



Weniger positiv und vielleicht ein Anzeichen dafür, dass sich das Wachstum bald wieder verlangsamen könnte, sei die erste Abschwächung des Geschäftsausblicks seit sieben Monaten. Auch der ISM-Index der Industrie in den USA habe mit 59,3 klar die erwarteten 56,0 Punkte geschlagen; besonders dank der Auftragseingänge, die mit 67,9 Punkten auf den höchsten Stand seit 2004 geklettert seien. Der Euro habe sich gegen den US-Dollar trotz dieser guten Daten nicht wesentlich von seinen morgendlichen Fünf-Wochen-Tiefs erholen können. (03.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



