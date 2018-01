Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verlor im Wochenverlauf etwas an Fahrt und notiert aktuell bei 13.250 Punkten, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



"Derzeit kann der DAX die guten Vorgaben aus den USA, wo Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq neue Rekordhochs erklimmen konnten, nicht für sich nutzen und bewegt sich seitwärts in einer Range von 250 Punkten", so Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK.



Belastend auf den Markt würden besonders die Aussagen der EZB wirken, die auf ein Rückfahren der geldpolitischen Lockerung in naher Zukunft abzielen würden, so Mühlheim. Erstmals sei von Draghi keine Möglichkeit der Ausweitung der Lockerungsmaßnahmen erwähnt worden, was mit der starken konjunkturellen Lage Europas einhergehe und in seiner Konsequenz steigende Zinsen mit sich bringe. Die europäische Gemeinschaftswährung sei im Zuge dessen auf den höchsten Wert seit drei Jahren gestiegen. "Kurzfristig wird dies den DAX belasten", so Mühlheim, weshalb der Finanzmarktexperte von einer Seitwärtsbewegung für die kommende Woche ausgehe. "Langfristig erwarten wir jedoch, dass die Gewinne schneller steigen als die Zinsen und somit den DAX auf neue Rekordhochs klettern lassen." (12.01.2018/ac/a/m)